OnePlus 8 en 8 Pro officieel: alles wat je moet weten

OnePlus heeft de OnePlus 8 en 8 Pro officieel gepresenteerd. De toestellen zijn de opvolgers van de 7T en 7T Pro, hebben vernieuwde hardware, andere camera’s en grotere accu’s. De OnePlus 8 Pro biedt tevens verschillende vernieuwende functies.

OnePlus 8 Pro officieel: alles op een rij

De OnePlus 8 Pro is het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant met een adviesprijs van 899 euro. Voor dat bedrag koop je de versie met 8GB RAM en 128GB interne opslag. Ook verschijnt een versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het toestel is verkrijgbaar in het zwart, groen of donkerblauw. De fabrikant kiest voor een nieuwe matte afwerking, waardoor het geheel er chique uitziet.

Het scherm is 6,78 inch groot en heeft een hoge resolutie van 3168 bij 1440 pixels. De beeldverhouding is 19,8 bij 9 en daarmee is het toestel iets langwerpiger. De schermranden aan de zijkanten zijn afgerond en er is gekozen voor een amoled-paneel.

Daardoor spatten kleuren van het scherm en is zwart echt zwart. Tot slot heeft het display een ververssnelheid van maximaal 120Hz. Dat betekent dat het scherm 120 keer per seconde ververst, waardoor de smartphone erg vloeiend aanvoelt.

Snelle hardware, 5G en draadloos opladen

Qua interne specificaties heb je niks te klagen bij de OnePlus 8 Pro. Onder de motorkap zit de Snapdragon 865-chip, de snelste van fabrikant Qualcomm voor dit jaar. Daarbij is er ook een los 5G-modem aanwezig, waardoor het toestel toekomstbestendig is. Het interne geheugen is niet uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje, wel kun je twee simkaarten kwijt in het toestel. Daarnaast is dit de eerste smartphone van OnePlus die een IP68-certificering heeft, waardoor de telefoon volledig stof- en waterdicht is.

De accu is 4510 mAh groot en snel op te laden met de Warp Charge 30T-lader. Nieuw is ondersteuning voor draadloos opladen. Dat kan ook met maximaal 30 Watt, waarbij wel een speciale oplader is vereist. Gebruik je een normale Qi-lader, dan gaat het laden met 5 tot 10 Watt.

Vier camera’s op achterkant en selfiecamera in het scherm

De OnePlus 8 Pro heeft vier camera’s op de achterkant en dat is er eentje meer dan bij zijn voorganger. De primaire camera schiet kiekjes van maximaal 48 megapixel. De sensor vangt volgens OnePlus meer licht op, waardoor foto’s er nog beter uit moeten zien. Ook is een 48 megapixel-groothoeklens aanwezig, waarmee je foto’s met een grotere hoek en genoeg scherpte vastlegt.

De bekende zoomlens, waarmee je tot 3x kunt zoomen is ook aanwezig. Zo haal je objecten dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast kiest OnePlus voor een 5 megapixel-camera, waarmee licht iets anders wordt opgevangen. Zodoende kun je na het maken een foto spelen met allerlei effecten. Foto’s maken van een televisie- of computerscherm is ook geen probleem dankzij deze speciale sensor.

De frontcamera schiet selfies van maximaal 16 megapixel en is verwerkt in een klein gaatje in het scherm. Bij de OnePlus 7 Pro en 7T Pro schoof de selfiecamera nog uit de behuizing. OnePlus heeft die keuze gemaakt om het toestel lichter te maken en een grotere accu te plaatsen.

Filmen kan in 4K en ook is optische beeldstabilisatie aanwezig. Een derde microfoon maakt ‘Audio Zoom’ mogelijk. Als je daarmee tijdens het filmen inzoomt op een geluidsbron, wordt de muziek daarvan ook beter en harder opgenomen.

OnePlus 8: betaalbaarder instapmodel

Naast de OnePlus 8 Pro is ook de ‘normale’ OnePlus 8 officieel gepresenteerd. Dit toestel is goedkoper en kost 699 euro. Het scherm is met 6,55 inch een stukje kleiner en ook ontbreken de afgeronde schermranden. Het gaat om een oled-scherm, dat wel een lagere resolutie (2400 bij 1080 pixels) heeft. De OnePlus 8 komt op de markt in het zwart, groen en ‘Interstellar Glow’, wat een mengelmoes is van in elkaar overlopende kleuren.

Ook de OnePlus 8 heeft een Snapdragon 865-chip, 5G-modem en ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Er zijn varianten met 8GB of 12GB RAM en 128GB of 256GB opslag. De accu heeft een capaciteit van 4300 mAh en kan ook snel bedraad opladen. Draadloos opladen is echter afwezig, net als een IP68-certificering.

De selfiecamera is dezelfde als de OnePlus 8 Pro, maar op de achterkant zitten drie camera’s. De primaire camera heeft een 48 megapixel-lens, maar is wel anders dan die van de 8 Pro. Een groothoeklens schiet plaatjes van maximaal 16 megapixel en ook is er een losse macrocamera aanwezig. Daarmee maak je close-ups, al is de resolutie met 2 megapixel wel beperkt.

OnePlus 8 (Pro) prijs en release

De prijzen en release van de OnePlus 8 zie je hieronder. Het toestel is vanaf 21 april verkrijgbaar.

OnePlus 8 (zwart) 8GB / 128GB – vanaf 21 april voor 699 euro

OnePlus 8 (groen) 8GB / 128GB – vanaf 21 april voor 699 euro

OnePlus 8 (groen) 12GB / 256GB – vanaf 21 april voor 799 euro

OnePlus 8 (glow) 12GB / 256GB – vanaf 4 mei voor 799 euro

De prijs en release van de OnePlus 8 Pro is als volgt. Het toestel is vanaf 21 april verkrijgbaar.

OnePlus 8 Pro (zwart) 8GB / 128GB – vanaf 21 april voor 899 euro

OnePlus 8 Pro (groen) 12GB / 256GB – vanaf 21 april voor 999 euro

OnePlus 8 Pro (blauw) 12GB / 256GB – vanaf 12 april voor 999 euro

