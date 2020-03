De OnePlus 8-presentatie vindt volgende maand plaats. Op 15 april onthult het bedrijf ook de krachtigere Pro-variant tijdens een exclusief online evenement. De OnePlus 8 Lite laat zijn gezicht pas over een paar maanden zien.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus 8 presentatie op 15 april’

Dat schrijft Roland Quandt. De doorgaans betrouwbare telecominsider meent te weten dat de OnePlus 8-presentatie op 15 april plaatsvindt. Dit evenement vindt overigens geheel online plaats in verband met het coronavirus. Geïnteresseerden kunnen de onthulling waarschijnlijk middels een YouTube-livestream volgen.

Volgens Quandt worden enkel de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro op 15 april onthuld. De minder krachtige, en daardoor beter betaalbare OnePlus 8 Lite schijnt pas over een paar maanden aangekondigd te worden. Een specifieke datum laat de techjournalist in het midden.

Het coronavirus houdt ook de smartphone-industrie in zijn greep. Quandt schrijft dat OnePlus haar nieuwste smartphone in eerste instantie in maart zou willen onthullen. Het bedrijf laat haar telefoons echter in China produceren, waar het coronavirus ontstond, en heeft daardoor de presentatie moeten uitstellen omdat fabrieken (gedeeltelijk) stillagen.



Dit weten we al over de OnePlus 8

De opvolger van de OnePlus 7 duikt al maanden op in geruchten. Naar het schijnt heeft de OnePlus 8 een 6,5 inch amoled-scherm met ververssnelheid van 90Hz, een drievoudige camera achterop, snelle processor en forse 4000 mAh-accu. De Pro-versie is iets groter, heeft een extra camera en mogelijk een 120Hz-scherm. Beide modellen beschikken over 5G, dat later dit jaar ook in Nederland beschikbaar is.

De OnePlus 8 Lite heeft vermoedelijk iets minder indrukwekkende specificaties, maar focust zich op een sterke prijs-kwaliteitsverhouding. Het Lite-model schijnt bijvoorbeeld ook een 90Hz-scherm te krijgen met Snapdragon 855-processor en 3800 mAh-accu. De achterkant biedt wellicht plaats aan drie camera’s.

Wil je op de hoogte blijven van de OnePlus 8-telefoons? Schrijf je dan in voor de gratis Android Planet-nieuwsbrief, of download onze eveneens kosteloze app voor je smartphone of tablet.

Lees het laatste nieuws over OnePlus