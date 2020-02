Een foto van de achterkant van de nog onaangekondigde OnePlus 8 Pro is opgedoken. De foto lijkt eerdere renders te bevestigen. Dit moet je weten.

OnePlus 8 Pro achterkant gespot

Eerdere gelekte renders van de OnePlus 8 Pro lijken bevestigd te worden door een nieuwe foto van het toestel. Volgens SlashLeaks is de foto gedownload van de officiële Discord-server van OnePlus.

Het toestel lijkt veel op de OnePlus 7T Pro, maar met een duidelijke aanpassing in de cameramodule. Links van de camera’s is namelijk een Time of Flight-sensor te zien om de afstand naar een object te meten. Dat is handig voor het maken van foto’s met een bokeh-effect of voor augmented reality.

Waarschijnlijk wordt dit nieuwe toestel volgende maand aangekondigd. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een 6,7 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Deze hoge ververssnelheid moet voor een veel soepelere gebruikerservaring zorgen vergeleken met de vorige toestellen van OnePlus. De OnePlus 7T Pro heeft een 90Hz-scherm.

Ook een vermeende foto van de achterkant zonder plastic bescherming is verschenen. Op die foto valt onder andere te zien dat het toestel een opdruk heeft met ‘OnePlus 5G’. Ook een stickertje met twee IMEI-nummers is te zien, waardoor we aannemen dat de smartphone twee simkaarten ondersteunt.

Meer specs van de OnePlus 8 Pro

Onder de motorkap zit waarschijnlijk de Snapdragon 865-chip. Geïnteresseerden krijgen daarnaast mogelijk de keuze uit verschillende configuraties. Van 8GB werkgeheugen met 128GB opslagruimte tot 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte.

De camera’s die je op de foto ziet zijn niet de minste, met waarschijnlijk een 64 megapixel-camera en 12 megapixel-telelens om in te zoomen. In plaats van een selfiecamera die omhoog komt, zit er een gaatje in het scherm. Hoewel OnePlus voorheen altijd wegbleef van een officiële IP-certificatie voor waterdichtheid, lijkt dit toestel een IP68-rating te krijgen.

Aankondiging in maart of april

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden waarschijnlijk beide in maart of april aangekondigd. Schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief of download de Android Planet-app om op de hoogte te blijven.

