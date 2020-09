De open bèta-software van Android 11 is nu te downloaden voor de OnePlus 8 en 8 Pro. In dit artikel leggen we uit hoe jij alvast aan de slag kunt met de nieuwe Android-versie.

Android 11-bèta voor OnePlus 8 (Pro)

Android 11 is officieel uitgebracht en al te downloaden voor Google Pixel-toestellen. Fabrikant OnePlus heeft nu de eerste open bèta uitgebracht voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Dat betekent dat je dus alvast aan de slag kunt met de nieuwe Android-versie.

Hoe je dat precies doet, is nu te lezen op het forum van OnePlus. Let erop dat er twee manieren zijn om de software te installeren. Bij het ene stappenplan wordt je toestel niet gewist, bij de andere manier wel. Zorg er voor dat de accu voor meer dan 30 procent is opgeladen en dat er meer dan 3GB aan vrije opslagruimte aanwezig is. Met onderstaand stappenplan verlies je geen data, maar een back-up maken is uiteraard altijd een goed plan.

Download de juiste software-upgrade als .zip-bestand;

–> OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro Kopieer dit bestand naar de hoofdmap van de interne opslag van je toestel; Ga naar ‘Instellingen > Systeem > Systeemupdates’; Klik rechtsboven op het instellingen-icoon en kies voor ‘Lokale upgrade’; Kies het juiste bestand en klik op ‘Update’; Wacht totdat de update is geïnstalleerd en druk op ‘Herstarten’.

Wat is er nieuw aan OxygenOS 11?

OxygenOS 11 is het laagje dat over Android heen ligt en dus gebaseerd is op Android 11. Fabrikant OnePlus heeft flink gesleuteld aan deze skin, waarbij gefocust is op zes hoofdpunten. Zo is de systeem-interface op de schop gegaan voor een fris nieuw uiterlijk, wat beter te bedienen is met één hand. Ook is er gewerkt aan Game Space, de functie om niet gestoord te worden tijdens het gamen of kijken van een filmpje.

Er is een always on display-functie toegevoegd, waardoor je in een oogopslag de tijd, datum en gemiste notificaties ziet. De donkere modus heeft ook een opfrisser gehad en is nu direct te gebruiken vanuit het snelle instellingen-menu. Daarnaast is het mogelijk om zelf tijden in te stellen voor deze optie.

De galerij-app heeft een update-functie gekregen. Zo wordt er wekelijks automatisch een video gemaakt van de gemaakte foto’s en video’s van afgelopen dagen. Tot slot is Zen Mode onder handen genomen. Daardoor kun je aan de slag met nieuwe thema’s. Er is ook een groepsfunctie te gebruiken. Daarbij kunnen meerdere OnePlus-gebruikers tegelijkertijd gebruikmaken van deze modus, handig om even gezamenlijk te relaxen.

