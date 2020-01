Draadloos opladen zit op de meeste high-end smartphones, maar bij OnePlus-telefoons ontbreekt deze feature. Volgens geruchten wordt de aankomende OnePlus 8 Pro echter de eerste smartphone van het bedrijf met draadloos laden.

‘OnePlus 8 Pro kan draadloos opladen’

Het nieuwe gerucht over de OnePlus 8 Pro laaide op na een tweet van Max J. De bekende lekker plaatst vaker voortijdig juiste informatie over onder andere OnePlus en Samsung. In het bericht is een afbeelding te zien van een toestel dat op een draadloze oplader ligt.

Daarbij schreef hij: “Charge like a pro”, waar ook de naam Pro weer naar voren komt. We zien onder andere het kleine cameragat aan de linker bovenkant. Dat komt overeen met renders van de OnePlus 8 Pro die eerder verschenen. In een opvolgende tweet laat hij nog wel weten dat de afbeelding slechts een concept is.

De afbeelding heeft tot slot veel weg van de huidige Samsung Galaxy S10-lijn, of aankomende Galaxy S20-serie. Bij de Galaxy S20’s is de plaatsing van de frontcamera’s echter anders. Al met al lijkt dit een hint te zijn dat OnePlus eindelijk overstag gaat, en draadloos opladen toevoegt aan zijn smartphones.

OnePlus: “Draadloos opladen in huidige vorm is niet goed genoeg”

OnePlus koos er tot nu toe voor om draadloos opladen telkens weg te laten. De fabrikant gebruikt tot nu toe twee varianten van bedraad laden. Dat zijn Dash Charge en Warp Charge, waarbij de tweede variant met een hoger Wattage (30 Watt) oplaadt. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in de OnePlus 7T en 7T Pro.

OnePlus is wel bezig met de ontwikkeling van draadloos laden voor hun toestellen, maar loopt tegen verschillende problemen aan. Dat liet Pete Lau, ceo van OnePlus, eerder al weten. Het gaat daarbij vooral om de oplaadsnelheid, die met de huidige technieken te laag is volgens OnePlus. Wil je sneller draadloos opladen, dan komt daar ook warmte bij vrij en dat is ook een probleem dat moet worden opgelost.

