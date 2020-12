2021 staat voor de deur en dat betekent dat de redacteuren van Android Planet terugblikken op hun (minst) favoriete smartphones van het jaar. Rens legt uit waarom de OnePlus 8 Pro zijn favoriete smartphone van 2020 is en noemt een Nokia-toestel als grootste tegenvaller.

Waarom de OnePlus 8 Pro mijn favoriete smartphone is

Traditiegetrouw blik ik met collega’s terug op onze favoriete toestellen van het jaar. In 2018 was dat voor mij de OnePlus 6 en vorig jaar schreef ik over de Huawei P30 Pro. Ook dit jaar testte ik weer enkele tientallen modellen, met de OnePlus 8 Pro als favoriete smartphone. Tussen het testen door viel ik vaak terug op deze telefoon, en ik vertel je graag waarom.

OnePlus bracht de 8 Pro in de lente uit voor 899 euro, of 999 euro als je de uitvoering met meer werk- en opslaggeheugen wil. Die variant heb ik ook in gebruik. 999 euro is heel veel geld voor een smartphone, dus mag je hoge eisen stellen aan de kwaliteit.

Fraai ontwerp en groots scherm

De OnePlus 8 Pro is gemaakt van glas en te koop in meerdere kleuren. Ik vind het toestel luxe en fraai ontworpen en ben erg te spreken over de blauwe kleur. Hij is wat zwaar, maar houdt prettig vast en is water- en stofdicht. Het gebrek aan een koptelefoonpoort is jammer, maar stoort mij nauwelijks. Muziek luister ik eigenlijk altijd via een draadloze hoofdtelefoon of oordopjes, of een slimme wifi-speaker.

Het scherm blijft voor mij één van de grootste pluspunten van de OnePlus 8 Pro. Letterlijk, want met 6,78 inch is het display erg groot. Ik moest er even aan wennen maar kan nu moeilijk terug naar kleinere smartphones. Het amoled-scherm maakt ook indruk met zijn fraaie kleuren en de hoge verversingssnelheid van 120Hz levert erg vloeiend beeld. Hoewel niet iedereen overtuigd is van een hogere verversingssnelheid, merk ikzelf wel verschil als ik weer naar een 60Hz-smartphonescherm kijk.

Krachtige en complete hardware

Een andere reden dat de OnePlus 8 Pro zo goed bevalt, is hij omdat hij uitstekende en complete hardware heeft. Van een razendsnelle Snapdragon 865-processor en ontzettend veel werk- en opslaggeheugen tot 5G-ondersteuning; het toestel kan jaren mee.

De OnePlus 8 Pro

De accu gaat bij mijn intensieve gebruik zorgeloos een lange dag mee en laadt lekker snel op. Als ik buitenshuis wil opladen, pak ik de krachtige 30 Watt usb-c-snellader. Thuis zet ik het toestel simpelweg op de 30 Watt draadloze oplader van OnePlus. Die is aanzienlijk krachtiger dan de draadloze opladers van de Samsung Galaxy S20 en iPhone 12 Pro.

De vierdubbele camera op de achterkant biedt veel mogelijkheden, maar haalt het kwalitatief net niet bij de Google Pixel 5 en iPhone 12 Pro. Als fotografieliefhebber vind ik dat jammer, maar geen reden om van toestel te wisselen. Ik ben namelijk erg tevreden over de resultaten van de OnePlus 8 Pro. De smartphone maakt zowel overdag als in het donker ‘gewoon goede’ foto’s. Hieronder zie je er drie.

Bijna stock-Android

Als liefhebber van stock-Android (zonder aanpassingen van een fabrikant) zou ik eigenlijk een Pixel- of Android One-toestel moeten gebruiken. Toch vind ik de OxygenOS-schil van OnePlus ook erg fijn, want die ligt dicht tegen stock-Android aan en voegt kleinere handigheidjes toe.

Met OxygenOS 11 voert OnePlus visueel meer veranderingen door, iets waar mijn collega Colin niet van gecharmeerd is. Na een paar weken gebruik vind ik de update geen voor- of achteruitgang, en ben ik vooral blij dat OnePlus vasthoudt aan zijn snelle updatebeleid.

De OnePlus 8 Pro hoort namelijk bij de eerste smartphones die zijn bijgewerkt van Android 10 naar 11. Sneller dan toestellen van Huawei, Samsung, Sony, LG, Motorola en nog veel meer merken. Beveiligingsupdates rollen ook snel en regelmatig uit, al doet een merk als Samsung dit nog iets beter. De periode van drie jaar beveiligingsupdates vind ik oké, maar OnePlus kan dit verbeteren door net als Samsung vier jaar updates beschikbaar te stellen voor zijn duurdere smartphones.

Al met al is de OnePlus 8 Pro voor mij een betrouwbare en complete smartphone waar ik graag op terugval als ik geen ander toestel test. Toch is hij niet voor iedereen de beste keuze. De prijs van 899 euro is een struikelblok, het formaat moet je ook liggen en de camera’s zijn niet de beste in dit prijssegment.

Tegenvallers dit jaar

Hoewel er in 2020 heel veel goede smartphones zijn uitgebracht, is het echt niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zo ben ik het volledig met Mike eens dat OnePlus zijn reputatie te grabbel gooit met goedkope dertien-in-een-dozijn toestellen als de OnePlus Nord N100. Motorola’s fijne smartphones blijven lastig aan te raden omdat de fabrikant nog steeds niet snapt dat zijn updatebeleid beroerd is.

Huawei-toestellen waren dit jaar moeilijk aan te raden omdat ze zonder Google-certificering komen. Ze zijn daarom minder gebruiksvriendelijk en er is onduidelijkheid over het updatebeleid. En onlangs concludeerde ik dat Google’s veelbelovende Android One-initiatief mislukt is, wat ik persoonlijk jammer vind.

Grootste tegenvaller van 2020: de Nokia 8.3 5G

Als ik één toestel moet kiezen als grootste tegenvaller van het jaar, is dat de Nokia 8.3 5G. Dat komt deels omdat de Android One-software niet goed uit de verf komt, maar met name omdat het toestel een matige prijs-kwaliteitsverhouding biedt.

Nokia presenteerde de smartphone in maart en bracht ‘m vanwege de gevolgen van het coronavirus pas in de zomer uit voor 579 euro. Ik heb de prijs nooit begrepen. Qua specificaties en gebruikservaring concurreert de Nokia 8.3 5G met modellen die honderden euro’s minder kosten. In vergelijking met andere 579 euro kostende toestellen, is de Nokia 8.3 5G op vrijwel alle vlakken minder goed.

Hij heeft een minder vernieuwend ontwerp met een plastic afgewerkt frame en een lcd-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz. In dit prijssegment is een oled-scherm met een verversingssnelheid van 90 of 120Hz de norm, wat aanzienlijk fraaier en vloeiender beeld oplevert.

Daarnaast is de Nokia 8.3 5G voorzien van een Snapdragon 765G-processor, die vooral bekend is uit 299 euro kostende Xiaomi- en Motorola-smartphones. Het opslaggeheugen is met 64GB ook kleiner dan gebruikelijk (128GB) en de camera’s vallen in sommige situaties tegen. De accu gaat bij intensief gebruik niet eens een lange dag mee, zo constateerde ook Colin in zijn Nokia 8.3 5G review. Het opladen duurt bovendien langer dan bij concurrerende toestellen.

Android One heeft gefaald

Terugkomend op de Android One-software: de Nokia 8.3 5G draait stock-Android (versie 10) en krijgt twee jaar versieupdates. Te beginnen met Android 11, dat ongeveer gelijktijdig met de smartphone uitkwam. Inmiddels zijn we maanden verder, maar Nokia moet nog bekendmaken wanneer de 8.3 5G de update ontvangt. Dat strookt niet met de Android One-belofte dat je lekker snel updates krijgt. Sterker nog: Nokia is ingehaald door merken als OnePlus, Oppo, Xiaomi en Samsung. Zij hebben wel al enkele toestellen geüpdatet, en die modellen doen níet mee aan het Android One-programma.

Voor mij is de Nokia 8.3 5G een smartphone die de basis niet op orde heeft en ook nog een last heeft van een matig updatebeleid en een te hoge prijs. Ik kan ‘m daarom niemand aanraden, zeker niet omdat de concurrentie dit jaar ijzersterk is. Hopelijk weet Nokia mij volgend jaar positiever te verrassen.

