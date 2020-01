‘OnePlus 8 Pro met cameragat en 120Hz-functie te zien op foto’

De OnePlus 8 Pro krijgt een 120Hz-scherm en die feature is nu te zien op een gelekte foto. De afbeelding laat ook de voorkant van de aanstaande smartphone zien.

Bekijk de gelekte OnePlus 8 Pro-foto

De foto is gepubliceerd door True-Tech.net, een website die in het verleden vaker informatie over onaangekondigde OnePlus-telefoons deelde. Op de afbeelding zien we de vermeende OnePlus 8 Pro, die beschikt over een aangepast design. De randen rondom het scherm zijn opnieuw erg dun, maar linksboven zit nu een gat voor de selfiecamera. Dit komt overeen met eerdere geruchten en verschenen renders.

Bij de OnePlus 7 Pro en 7T Pro is de selfiecamera weggewerkt in de behuizing zelf, en schuift ‘ie omhoog als je ‘m activeert in de camera-app. Misschien nog wel belangrijker is dat de 120Hz-functie wordt bevestigd op de foto. In het instellingenscherm kun je voor een ververssnelheid van 120Hz kiezen, terwijl dit bij de OnePlus 7-telefoons maximaal 90Hz is.

Zoals wordt aangegeven, is het scherm met de 120Hz-feature nog vloeiender maar gaat de accuduur wel iets achteruit. Kies je voor 90Hz (of 60Hz), dan moet de OnePlus 8 Pro een stukje langer meegaan. Het is onduidelijk of de normale OnePlus 8 ook een 120Hz-scherm krijgt. OnePlus beloofde vorig jaar na de aankondiging van de 7T dat alle toekomstige smartphones over een 90Hz-display zouden beschikken.

→ 60Hz, 90Hz en verder: ververssnelheid van smartphoneschermen uitgelegd

Meer over de OnePlus 8 Pro

Volgens geruchten is de OnePlus 8 Pro ook voorzien van vier camera’s op de achterkant. Hierbij gaat het waarschijnlijk om een primaire camera, telelens voor optische zoom, groothoeklens en een nieuwe Time of Flight-sensor. Verder kiest OnePlus hoogstwaarschijnlijk voor de snelste hardware van dit moment. Dit jaar zou het bedrijf ook eindelijk draadloos opladen willen toevoegen aan zijn toestellen.

Mogelijk introduceert OnePlus zijn nieuwste smartphones in mei. Het bedrijf kwam in diezelfde maand vorig jaar met de OnePlus 7 en 7 Pro en bracht later – in oktober – de 7T en 7T Pro uit. Blijf op de hoogte van alle geruchten door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of de Android Planet-app te downloaden, zodat je precies weet wanneer de nieuwste OnePlus-telefoons worden gepresenteerd.

