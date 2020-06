Niet alle gebruikers van de OnePlus 8 Pro kunnen hd-content bekijken via bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime Video. Dit heeft te maken met het zogenaamde drm-niveau voor Google Widevine. Dat is niet bij elke 8 Pro op het juiste niveau.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8 Pro en hd-content

De OnePlus 8 Pro heeft een groot scherm van 6,78 inch met een hoge resolutie van 3168 bij 1440 pixels. Genieten van die hoge resolutie is echter niet weggelegd voor iedere gebruiker van dit toestel. Verschillende gebruikers melden namelijk dat ze geen hd-content kunnen bekijken.

Dat heeft te maken met het zogenaamde Widevine-niveau, wat niet bij elke OnePlus 8 Pro op het juiste niveau is. Om hd-beelden af te kunnen spelen is Widevine-level L1 nodig, terwijl meerdere gebruikers van de 8 Pro op level L3 blijven steken. Widevine regelt het rechtenbeheer voor verschillende applicaties en zorgt naast de kwaliteit van de beelden bijvoorbeeld ook dat video’s niet gekopieerd kunnen worden.

Probleem speelt al weken

Problemen met het kijken van hd-content speelt al enkele weken, zo is te lezen op onder andere het officiële OnePlus-forum. Wanneer het probleem exact is ontstaan, is lastig te achterhalen. Gebruikers met OxygenOS 10.5.5 en 10.5.6 melden deze problemen, maar ook met de nieuwste 10.5.8-software zijn er gebruikers met het mindere Widevine-niveau L3.

De support-afdeling van OnePlus erkende de problemen begin mei in een tweet, die inmiddels verwijderd is. Android Planet heeft OnePlus Nederland gevraagd of deze problemen bekend zijn en of en wanneer een oplossing verschijnt. Verschillende Amerikaanse websites schrijven dat gebruikers is gevraagd om hun toestel naar OnePlus terug te sturen, zodat zij een update kunnen doorvoeren.

Datzelfde gebeurde enkele jaren geleden ook al met toestellen van de Chinese fabrikant. Toen ging het om de OnePlus 5T, die dezelfde problemen had met Widevine. Het niet kunnen bekijken van hd-streams geldt niet voor elke OnePlus 8 Pro-gebruiker. Op ons toestel (met OxygenOS 10.5.8) is het Widevine-niveau nog op L1, waardoor Prime Video, Disney Plus of Netflix nog steeds in hoge resolutie te bekijken zijn.

Zelf Widevine-level checken

Heb jij een OnePlus 8 Pro of een ander toestel en ben je wel benieuwd wat het Widevine-niveau van jouw toestel is? Download dan onderstaande applicatie uit de Play Store en scrol naar ‘Widevine CDM’. Bij ‘Security level’ zie je het Widevine-niveau van jouw toestel. Zie je daar L1 staan, dan is er niks aan de hand en kun je genieten van hd-beelden van streamingdiensten. Zie je daar L3 staan, dan kun je alleen streams kijken in mindere kwaliteit.

→ Download DRM Info in de Play Store (gratis)

Meer over de OnePlus 8 Pro

In de afgelopen weken was de OnePlus 8 Pro vaker in het nieuws, onder andere met problemen met een groene tint van het scherm. Er spelen wat privacyzorgen over een bepaalde mogelijkheid van de camera en ook is er een tijdelijk tekort aan onderdelen voor het toestel. Benieuwd naar onze ervaringen met dit toestel, check dan onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review of de video hieronder.

Het laatste nieuws over OnePlus