De smartphone wordt pas over twee weken gepresenteerd, maar grote verrassingen blijven waarschijnlijk uit. Een betrouwbare bron heeft officiële renders van de OnePlus 8 Pro online gezet. Het vlaggenschip verschijnt straks in een nieuwe kleur.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8 Pro renders opgedoken

De renders zijn online gezet door Roland Quandt, een bekende telecominsider die voor de Duitse website WinFuture schrijft. De foto’s laten weinig aan de verbeelding over en tonen de OnePlus 8 Pro van alle kanten. Het scherm is zo goed als voorkantvullend. Enkel aan de boven- en onderkant zijn smalle randen zichtbaar.

Volgens Quandt krijgt de OnePlus 8 Pro een scherm van 6,78 inch en een 120Hz-ververssnelheid. Het display oogt hierdoor prettiger tijdens het scrollen, maar drukt ook zwaarder op de accuduur. Linksboven in het scherm is een gaatje voor de selfiecamera te zien. Naar verluidt krijgt deze een resolutie van 16 megapixel.

De Duitse techjournalist claimt dat de OnePlus 8 Pro straks in drie kleuren verschijnt: groen, zwart en marineblauw. De laatste kleur zou een reflecterende afwerking krijgen, waardoor de kleur wel wat weg heeft van violet. Quandt schrijft dat deze marineblauwe kleur exclusief voor het Pro-model is weggelegd.



Viervoudige camera en presentatie

Zoals verwacht krijgt het aankomende OnePlus-vlaggenschip een viervoudige camera op de achterkant. De twee 48 megapixel-hoofdcamera’s zijn verticaal geplaatst en worden bijgestaan door een flitser. De secundaire camera schijnt over een groothoeklens te beschikken. Deze komt goed van pas bij het maken van groepsfoto’s, of panorama’s.

Het kwartet is compleet met de toevoeging van een 8 megapixel-zoomcamera en Time of Flight-sensor (ToF). Laatstgenoemde gebruik je voor het maken van 3D-kiekjes en komt bijvoorbeeld van pas bij augmented reality-toepassingen. Zo’n ToF-sensor is namelijk goed in het registreren van afstand en dieptes.

De OnePlus 8-serie wordt op 14 april gepresenteerd. Naast de reguliere OnePlus 8 verwachten we hier ook het Pro-model te zien. De presentatie vindt geheel online plaats in verband met het coronavirus. De livestream gaat om 17:00 uur Nederlandse tijd van start. De redactie van Android Planet zit dan uiteraard klaar om jou bij te praten. Download onze gratis Android-app om niets te missen.

Lees het laatste nieuws over OnePlus