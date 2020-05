Verschillende OnePlus 8 Pro-toestellen hebben problemen met een groene waas en blokkerig beeld. OnePlus heeft inmiddels verschillende software-updates uitgebracht om deze issues te verhelpen. Een medewerker van het bedrijf heeft nu aangegeven dat het om een hardwarematig probleem gaat.

“Schermproblemen met OnePlus 8 Pro betreft hardware”

Meerdere gebruikers van de OnePlus 8 Pro melden problemen met het scherm van hun toestel. Zo is op lage helderheid soms een groene waas te zien, die verschilt onder gebruikers. Daarnaast worden meldingen gemaakt van ‘crushed blacks’, oftewel een blokkerig beeld bij donkere beelden.

Ook bij het reviewmodel van de 8 Pro op de Android Planet-redactie is een groene waas zichtbaar. Daarbij moeten we wel moeite doen en met instellingen spelen om het te kunnen zien. Bij dagelijks gebruik zien we de groene waas niet of nauwelijks.

OnePlus zei eerder dat het de problemen erkende en dat deze op te lossen waren met behulp van software-updates. Inmiddels rollen ook daadwerkelijk updates uit die deze issues moeten aanpakken. De OxygenOS 10.5.5-update is voor iedereen beschikbaar, terwijl ook voor versie 10.5.6 de uitrol is begonnen. De ervaringen met de schermproblemen na deze update(s) verschillen per persoon. Zo zijn er mensen waarbij het minder of niet meer te zien is, maar ook gebruikers die geen verschil zeggen te zien.

Een gebruiker van Reddit heeft nu een screenshot geplaatst met een vermeende conversatie met een OnePlus-medewerker. Die medewerker noemt dat het een probleem is met de hardware. Vervolgens geeft hij drie opties aan de OnePlus 8 Pro-gebruiker.

Ten eerste is het mogelijk om het apparaat op te sturen ter reparatie. Ook kan de klant het toestel terugsturen, waarna hij zijn geld terugkrijgt. De derde optie die de medewerker geeft is om een vervanger aan te vragen via de website. Het toestel met de problemen wordt dan vervangen voor een gloednieuw exemplaar.

Wachten op antwoord van OnePlus Nederland

Android Planet heeft aan OnePlus Nederland gevraagd of deze informatie klopt. Tevens hebben we de vraag gesteld of kopers hier uit dezelfde drie opties kunnen kiezen als ze problemen ervaren. Zodra we hierover antwoord ontvangen, werken we dit artikel natuurlijk bij.

Heb jij al een OnePlus 8 Pro in bezit en merk jij wat van de schermproblemen bij lage(re) helderheid? Op welke softwareversie draait jouw toestel precies en van welke productiedatum is jouw toestel? Die datum is te vinden op de achterkant van de doos, waar je ook het IMEI-nummer en basisspecificaties vindt.

Meer lezen over onze ervaringen met dit toptoestel van OnePlus? Check dan de uitgebreide OnePlus 8 Pro review of bekijk onderstaande video. Ook hebben we een review van de OnePlus 8 gepubliceerd.

