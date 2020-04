De OnePlus 8 Pro heeft last van enkele problemen met het scherm, waardoor gebruikers soms een groene waas zien. OnePlus belooft de problemen op te lossen met software-updates.

OnePlus 8 Pro heeft schermproblemen

De OnePlus 8 Pro wordt inmiddels bij de eerste gebruikers geleverd, maar het scherm van de nieuwe smartphone heeft last van problemen. Zo zien sommige gebruikers een groene waas over het display, als de helderheid bijvoorbeeld laag staat. De foto’s hieronder (van Android Police) tonen hoe dit eruitziet.

Ook toont het OnePlus 8 Pro in sommige gevallen de kleur zwart niet goed; zogeheten ‘crushed blacks’. Verder zouden bij enkele gebruikers horizontale lijnen te zien bij het cameragat, dat linksboven in het scherm zit. Belangrijk om te weten is dat de problemen lang niet alle exemplaren van de OnePlus 8 Pro lijken te treffen en niet altijd zichtbaar zijn.

Het reviewmodel van Android Planet heeft bijvoorbeeld geen problemen met het scherm bij normaal gebruik, maar toont wel een lichte waas als specifieke scherminstellingen worden ingeschakeld.

OnePlus heeft inmiddels gereageerd en belooft de schermproblemen op te lossen middels software-updates. Android Police schrijft dat de eerstvolgende software-update een oplossing bevat voor de groene waas van het scherm. Vervolgens wordt in mei een update uitgebracht die de ‘crushed blacks’ moet oplossen. Omdat de problemen zo gevarieerd lijken te zijn, moeten we afwachten of de updates ze helemaal zullen verhelpen.

De OnePlus 8 Pro is sinds deze week in Nederland te koop, net als de reguliere OnePlus 8. Het Pro-model heeft een adviesprijs van 899 euro, terwijl je voor de normale variant 699 euro betaalt. Daarmee zijn beide toestellen een stuk duurder dan hun voorgangers, de OnePlus 7T (599 euro) en 7T Pro (759 euro).

De toestellen beschikken over een vernieuwd design, snellere hardware en grote accu’s. Ook de camera’s zijn verbeterd en de telefoons beschikken over 5G-ondersteuning. In de OnePlus 8 review en OnePlus 8 Pro review lees je alles over de nieuwe vlaggenschepen. Check ook de video hieronder, waarin we je in een paar minuten helemaal bijpraten over de 8 Pro.

