OnePlus laat weten dat de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro standaard beschikken over 5G-ondersteuning. Dat heeft ook gevolgen voor de adviesprijzen van de smartphones.

“OnePlus 8 standaard voorzien van 5G”

Een topman van OnePlus, Pete Lau, heeft CNET laten weten dat de aankomende OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro standaard zijn voorzien van 5G. Lau meldt dat het bedrijf al jaren geïnteresseerd is in de techniek en er daarom ook verder in investeert.

Eerder bracht OnePlus een speciale versie uit van de OnePlus 7 Pro en 7T Pro met 5G-ondersteuning. Die varianten zijn niet officieel verkrijgbaar in Nederland en tevens heb je er hier niks aan, omdat 5G hier nog niet beschikbaar is.

Hogere prijzen tot gevolg

Dat betekent ook dat de prijzen voor de aankomende toestellen hoger zijn, zo laat Lau weten. OnePlus introduceerde zijn eerste smartphone in de vorm van de OnePlus One in 2014 voor de prijs van 269 euro. De meest recente OnePlus 7T heeft een adviesprijs van 599 euro, terwijl die van de 7T Pro 759 euro is.

Wel wilde de topman nog kwijt dat de OnePlus 8 alsnog een toegankelijk prijskaartje krijgt voor de hardware en functies die het toestel heeft. Het Pro-model wordt voor een hogere prijs in de markt gezet, maar beschikt dan ook over betere specificaties.

Over de eventuele OnePlus 8 Lite liet Lau niks los. Er gaan geruchten dat dit toestel in juli wordt aangekondigd. Of de smartphone ook alleen als 5G-versie op de markt komt, is nog onbekend. Misschien gebruikt de fabrikant daarvoor dezelfde strategie als Samsung. De Galaxy S20 is namelijk verkrijgbaar als 4G- en 5G-variant met een prijsverschil van 100 euro.

In Nederland moeten de juiste 5G-frequenties nog geveild worden, een proces wat de nodige tijd kost. Wel zijn verschillende providers bezig met de aanleg van zo’n 5G-netwerk. Ook is het inmiddels mogelijk om 5G ready-abonnementen af te sluiten, waardoor je later dit jaar wel direct gebruikmaakt van 5G.

Presentatie en beschikbaarheid OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro

OnePlus zou zijn nieuwste smartphones dit jaar eerder willen onthullen dan normaal. De toestellen zouden al half april het levenslicht zien. Een uitnodiging van de fabrikant is nog niet verstuurd en ook Lau liet over dat event nog niks los.

