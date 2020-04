De OnePlus 8 Pro is pas net aangekondigd, maar heeft nu al de goedkeuring van JerryRigEverything. De gloednieuwe smartphone is overtuigend geslaagd voor de duurzaamheidstest, nadat hij in deze YouTube-video op verschillende manieren is gemarteld.

OnePlus 8 Pro stevigheid getest

De OnePlus 8 Pro bestaat uit glas en aluminium, net zoals de meeste andere Android-vlaggenschepen. Deze materialen zorgen over het algemeen voor een solide bouw, hoewel ze wel vatbaar blijven voor krassen en vallen. Om de duurzaamheid te testen, pakte JerryRigEverything de telefoon op harde wijze aan.

De eerste test is de krastest, waarbij de YouTuber met een scherp mes de voor -en achterkant van het toestel bekrast. Om de hardheid van de materialen te peilen, wordt met verschillende krachtniveau’s in het toestel gekerfd. Bij niveau 1 wordt er het minste kracht gebruikt en bij niveau 9 het meest.

OnePlus 8 Pro testresultaten

De OnePlus 8 Pro toont lichte krassen op niveau 6 en diepere insnijdingen op niveau 7. Dit betekent dat het scherm niet heel snel krassen krijgt, maar het ook zeker niet onverwoestbaar is. Het blijft dus onhandig om je sleutels of losgeld in dezelfde zak te stoppen. Je hoeft echter niet zo voorzichtig te zijn als met het makkelijk bekrasbare scherm van de Samsung Galaxy Z Flip.

De klassieke buigtest was een eitje voor de OnePlus 8 Pro. Het apparaat blijkt met de blote hand onbreekbaar en hield geen permanente schade over aan de test. Dit komt voornamelijk door de aluminium randen, die ervoor zorgen dat het toestel zijn vorm behoudt. Het toestel buigt wel een klein beetje mee, maar breekt niet.



Meer weten over de OnePlus 8 Pro?

Desondanks is de OnePlus 8 Pro niet helemaal zonder kleerscheuren de test uitgekomen. De smartphone heeft aan het einde van de test namelijk wel een kleine plek met dode pixels. Dit is dan ook niet zo gek, aangezien de tester hiervoor 30 seconden lang een brandende aansteker tegen het scherm plaatste.

Wil je meer weten over de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, lees dan ons artikel met daarin alles wat je moet weten over de apparaten. Wij zijn tevens al langer bezig met de twee nieuwe OnePlus-toestellen en delen graag onze ervaringen. Check daarom ook onze OnePlus 8 (Pro) preview.

