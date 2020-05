OnePlus zegt een tekort te hebben aan onderdelen om genoeg OnePlus 8 Pro-toestellen te kunnen leveren in Europa. De fabrikant laat weten dat het nieuwe topmodel daarom tijdelijk minder goed verkrijgbaar is.

Tekort aan onderdelen voor OnePlus 8 Pro

Het bedrijf laat via zijn eigen forum weten te weinig onderdelen te hebben om op volle kracht OnePlus 8 Pro-smartphones te maken. Over welke onderdelen het exact gaat, noemt de fabrikant niet. Voor de normale OnePlus 8 zijn er geen problemen met de aanvoer van onderdelen. Daardoor bestaat het vermoeden dat het gaat om het scherm met afgeronde schermranden of het nieuwe camera-systeem.

OnePlus zelf zegt hierover onder andere het volgende: “We zien dat het leveren van sommige componenten weken kan duren na het plaatsen van een bestelling.” Het bedrijf geeft aan binnenkort wel weer genoeg smartphones te kunnen maken om aan de vraag te voorzien, maar een tijdsindicatie noemen ze daarvoor niet. Via OnePlus zelf wordt tijdelijk een wekelijkse limiet verkocht van de OnePlus 8 Pro.

Via deze zogenaamde flash sales wordt het dus even mogelijk om een OnePlus 8 Pro aan te schaffen. Daarbij noemt OnePlus expliciet dat het gaat om de 8 Pro in het groen en blauw. Er is ook een zwart model op de markt met minder werk- en opslaggeheugen.

Het lijkt erop dat die versie van het toestel wel goed verkrijgbaar blijft. Wat voor exacte gevolgen dit heeft voor officiële verkooppunten, is nog de vraag. Via onze OnePlus 8 Pro prijsvergelijker is inmiddels te zien dat niet elke webwinkel de OnePlus 8 Pro nog op voorraad heeft.

De OnePlus 8 Pro is de duurste smartphone van het bedrijf tot nu toe. Wel heeft het bedrijf aangegeven ook te komen met smartphones die juist betaalbaarder zijn. De 8 Pro is voorzien van de Snapdragon 865-chip, is stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificering en ondersteunt draadloos opladen.

Het scherm van 6,78 inch heeft een oled-paneel, afgeronde zijkanten en maximale ververssnelheid van 120Hz. Dat zorgt voor een erg soepele ervaring tijdens het scrollen door websites of apps zoals Facebook of Instagram.

Meer weten? Lees dan onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review of bekijk onderstaande video!

