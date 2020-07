OnePlus is begonnen met de uitrol van OxygenOS 10.5.10 voor de OnePlus 8 Pro. Daarbij zien we flinke aanpassingen aan de kleurenfilter-camera. Ook zijn voor veel mensen de problemen met hd-content opgelost.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8 Pro-update: OxygenOS 10.5.10

OnePlus is begonnen met de uitrol van OxygenOS-versie 10.5.10. Verschillende mensen die deze nieuwe software al hebben geïnstalleerd, laten weten dat de kleurenfilter daarna niet meer werkt op hun toestel. De OnePlus 8 Pro heeft namelijk zo’n speciale kleurenfilter-camera aan boord.

Daarmee kun je door verschillende plastic objecten kijken, zoals een afstandsbediening of inductiekookplaat. Er zijn echter privacyzorgen ontstaan, omdat je met deze camera ook door dunne kleren zou kunnen kijken. Eerder liet OnePlus daarom al weten dat deze functie tijdelijk uit te gaan schakelen. Dat zou echter niet gelden voor Europese toestellen.

De fabrikant liet toen weten te werken aan een update om ervoor te zorgen dat deze functie niet misbruikt kan worden. De nieuwste update van OxygenOS lijkt er echter voor te zorgen dat deze functie dus toch geheel verwijderd is.

De update werd nog niet aangeboden op de OnePlus 8 Pro van onze redactie. Handmatig checken of de update voor jouw toestel wel klaarstaat doe je via ‘Instellingen > Systeem > Systeem-updates’.

Daarnaast zijn er via XDA Developers aanwijzingen gevonden dat dit photochroom-filter na de update werkt via de groothoeklens en niet de speciale camera. Waarom de fabrikant daarvoor kiest, is onbekend. Tevens rijst de vraagt of de kleurenfilter-mogelijkheid dan ook naar andere OnePlus-toestellen met een groothoeklens gaat komen.

Die vragen heeft Android Planet aan OnePlus Nederland gesteld. Als we daarop antwoord krijgen, voorzien we dit bericht van een update.

Hd-content streamen weer mogelijk

In de lijst met vernieuwingen van deze update wordt ook gesproken over het weer kunnen afspelen van hd-materiaal via Netflix en Amazon Prime Video. Eerder schreven we al dat hiermee problemen waren, wat weer te maken had met het zogenaamde drm-niveau van Google Widevine.

Die was namelijk niet bij elk OnePlus 8 Pro-toestel op het juiste niveau. Informatie over deze problemen vanuit OnePlus bleef wat vaag. Verschillende mensen kregen namelijk te horen dat ze hun toestel fysiek op moesten sturen om dit te laten fixen.

De vraag of dat de enige mogelijkheid was heeft Android Planet toen ook gesteld aan OnePlus, maar het antwoord daarop is tot nu toe altijd uitgebleven. Deze update lijkt dit Widevine-probleem toch softwarematig aan te pakken, waardoor je het toestel niet letterlijk enkele dagen kwijt bent.

Met onderstaande app check je zelf makkelijk en snel wat het widevine-niveau is van jouw toestel. Scrol naar ‘Widevine CDM’. Vervolgens kijk je bij ‘Security level’. Zie je daar L1 staan, dan kan je toestel gewoon overweg met hd-content. Staat daar L3, dan kun je alleen streams kijken in mindere kwaliteit.

→ Download DRM Info in de Play Store (gratis)

Andere vernieuwingen in de update

In de update zijn nog veel meer vernieuwingen te vinden. Zo is de accu geoptimaliseerd en kun je nog langer doen met een volle lading. De beveiligingspatch van juni is toegevoegd en het scherm reageert beter op aanrakingen. De stabiliteit van de camera-app is ook aangepakt, waardoor het maken van foto’s weer iets fijner is geworden.

Wil je meer weten over dit toestel, lees dan onze uitgebreide OnePlus 8 Pro-review of bekijk onderstaande video. Daarnaast verwachten we een nieuw toestel van de fabrikant op 21 juli, de OnePlus Nord. We hebben ook op een rijtje gezet wat we allemaal al (denken te) weten over deze aankomende smartphone.

Meer weten over OnePlus, check dan onderstaande links: