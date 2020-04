Een OnePlus 8 Pro-update biedt de oplossing voor een vervelend schermprobleem, waardoor sommige gebruikers een groene waas zagen.

OnePlus 8 Pro-update fixt schermproblemen

Als je een nieuwe smartphone koopt, wil je natuurlijk wel dat het toestel goed werkt. Vroege kopers van de nieuwe OnePlus 8 Pro werden echter teleurgesteld door een vervelend probleem met het scherm. Sommige gebruikers zagen namelijk een duidelijke groene waas. De nieuwste update voor OxygenOS lost dit probleem en andere foutjes op.

Het gaat om OxygenOS 10.5.5 die nu uitrolt. In de omschrijving staat dat de update onder andere de schermeffecten optimaliseert. Dat is wat wazig geformuleerd, maar het komt er op neer dat de groene waas niet meer zo duidelijk aanwezig moet zijn. Het is onduidelijk of de update echt helpt, want op sociale media wordt nog steeds melding gemaakt van het probleem.

Ook biedt de update een oplossing voor de gevoeligheid van de schermranden. Foutieve aanrakingen worden minder snel geregistreerd. Zo zal het toetsenbord bijvoorbeeld niet zomaar sluiten als je per ongeluk de schermrand aanraakt. De update zorgt er ook voor dat de camera betere foto’s maakt in slecht licht.

OnePlus 8 Pro review

Sinds vorige week is de OnePlus 8 Pro in Nederland te koop, met een adviesprijs van 899 euro. Ook de reguliere OnePlus 8 is te koop voor 699 euro. Twijfel je nog over welk toestel je wil halen? Lees dan onze OnePlus 8 review en OnePlus 8 Pro review.

In de review van het duurdere toestel lees je onder andere:

“Op het internet verschijnen hier en daar meldingen van een groenige zweem die te zien is bij lage helderheid. Daarbij gaat het om apps (zoals de calculator) of een ingestelde grijze achtergrond. Bij ons model is dat in verschillende omstandigheden ook te zien, mits je daar naar op zoek gaat. De ‘nachtmodus’ lijkt hierbij ook invloed te hebben, waarbij de kleurtemperatuur en helderheid van het scherm ook worden aangepast.”

Check ook onze videoreview voor een snel overzicht van dit toestel:

