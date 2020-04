De OnePlus 8 en 8 Pro zijn volgende week in Nederland verkrijgbaar, maar wil je alvast een vleugje van de nieuwe vlaggenschepen op je eigen Android-telefoon? Download dan de officiële OnePlus 8 wallpapers.

Dit zijn de OnePlus 8 (Pro) wallpapers

Ook dit keer zijn de wallpapers van de nieuwste OnePlus-telefoons gemaakt door de Zweedse ontwerper Hampus Olsson, die ook verantwoordelijk was voor de achtergronden bij voorgaande OnePlus-smartphones. De nieuwe plaatjes zijn kleurrijk, simpel en hebben een hoge resolutie, zodat je ze ook prima op je eigen toestel kunt gebruiken.

Op de website van Olsson zijn vier wallpapers te downloaden. In deze Google Drive-map (via 9to5Google) zijn alle andere achtergronden te vinden.

Net als bij de OnePlus 7T en 7T Pro komt de Chinese fabrikant opnieuw met twee high-end smartphones. De OnePlus 8 en 8 Pro hebben een vernieuwd design, flink verbeterde camera’s en grotere accu’s. De 8 Pro is tevens de eerste OnePlus-telefoon met een volledige stof- en waterdichte behuizing en ondersteuning voor draadloos opladen. De normale OnePlus 8 kan alleen via usb-c snelladen.

De toestellen zijn vanaf 21 april in Nederland verkrijgbaar en kun je al pre-orderen. De OnePlus 8 kost 699 euro, voor de OnePlus 8 Pro betaal je 899 euro. Daarmee zijn de smartphones weer een stukje duurder dan hun voorgangers.

Lees de OnePlus 8 preview en bekijk de video

We hebben de OnePlus-smartphones al een tijdje in gebruik en in de OnePlus 8 (Pro) preview lees je onze bevindingen. Binnenkort publiceren we de uitgebreide review met ons volledige oordeel.

De OnePlus 8 en 8 Pro zijn verfijnder dan hun voorgangers en qua hardware zien we weer verschillende upgrades. De schermen kennen verschillende nieuwe features, maar over de selfiecamera in het scherm zal niet iedereen even enthousiast zijn. Dat heeft wel als voordeel dat de accu’s groter zijn en onze eerste ervaringen daarmee zijn vrij positief. Draadloos opladen is eindelijk van de partij, maar voorbehouden aan de duurdere 8 Pro.

Qua camera’s zien we wat eigenaardige keuzes, maar ook nieuwe stappen in de goede richting. Het Pro-model heeft bijvoorbeeld een nieuwe 5 megapixel ‘kleurencamera’, waarbij de vraag nog is wie dat allemaal zou willen gebruiken. De grotere sensor in het Pro-model is veelbelovend, dus we zullen moeten kijken hoe het toestel zich verhoudt ten opzichte van andere cameratoppers.

Tot slot is er nog de prijsstijging van beide toestellen. Ons oordeel of die prijzen gerechtvaardigd zijn, zal volgen na een langere testperiode.

→ Lees verder in de OnePlus 8 Pro preview