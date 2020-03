De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro lijken als twee druppels water op elkaar, zo laat een nieuwe render van een betrouwbare bron zien.



OnePlus 8 render laat herkenbaar ontwerp zien

De persfoto is gepubliceerd door OnLeaks, een bekende telecominsider wiens geruchten meestal kloppen. Afgelopen oktober liet deze smartphoneleaker voor het eerst zien hoe de niet-Pro-versie eruit gaat zien. In de tussentijd heeft OnePlus weinig aan het design gesleuteld, indien de render klopt.

De belangrijkste conclusie is dat de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro behoorlijk op elkaar gaan lijken. Beide toestellen hebben bijvoorbeeld een vrijwel randloze voorkant met een notch in de linkerbovenhoek. Ook de drievoudige camera met flitser komt overeen.

Het vernieuwde OnePlus-logo siert de de behuizing van de OnePlus 8 en de onderkant biedt plaats aan een usb-c-ingang. Jammer genoeg lijkt de hoofdtelefooningang achterwege te blijven. Het zijaanzicht van de OnePlus 8 maakt duidelijk dat de ‘cameraheuvel’ lichtelijk uitsteekt.

Al met al verschillen de OnePlus 8 en het Pro-model dus maar weinig van elkaar, als de geruchten kloppen. Dit zou opvallend zijn, want de voorgangers verschillen duidelijk van elkaar. De OnePlus 7 Pro heeft bijvoorbeeld een uitschuifbare selfiecamera, terwijl de selfiecamera bij de ‘gewone’ OnePlus 7 in een notch is verwerkt.



De geruchtenmolen rondom de nieuwe OnePlus-toestellen is in volle gang. Men zou de toestellen op 15 april willen onthullen tijdens een exclusief online evenement. De OnePlus 8 Lite, het vermeende instapmodel, zou later dit jaar tijdens een eigen presentatie aangekondigd worden.

Met (waarschijnlijk) nog een paar weken te gaan is er al een hoop bekend over de nieuwe OnePlus-telefoons. Afgelopen week kwamen bijvoorbeeld alle specificaties van de OnePlus 8 (Pro) op straat te liggen. Ook weten we dat de OnePlus 8 Pro straks in een nieuwe groene kleur verschijnt.

