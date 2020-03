De OnePlus 8 Pro trekt alles uit de kast om de concurrentie te verslaan. Het nieuwe vlaggenschip schijnt een viervoudige camera, scherm met 120Hz-ververssnelheid en forse accu te krijgen.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus 8 (Pro) specificaties liggen al op straat’

Volgens geruchten wordt de OnePlus 8 (Pro) volgende maand pas gepresenteerd, maar de specificaties zijn geen verrassing meer. Tenminste, als de informatie van Ishan Agarwal klopt. De smartphone-insider heeft op Twitter nagenoeg alle specificaties van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro gedeeld.

Eerstgenoemde belooft verder te bouwen op de specs van de OnePlus 7T, het vorige toestel dat OnePlus uitbracht. De opvolger van de OnePlus 7 krijgt volgens Agarwal dezelfde drievoudige camera (48+16+12 megapixel) en ook een identiek full-hd oled-display. Volgens Agarwal blijft ook de ververssnelheid van 90Hz hetzelfde.

Ook is het één en ander verbeterd. De accucapaciteit wordt volgens het gerucht vergroot van 3800 naar 4300 mAh en de nieuwe Snapdragon 865-processor zorgt ervoor dat de OnePlus 8 klaar is voor 5G-internet. Ook komt er een nieuwe kleuroptie aan: groen. Een adviesprijs laat Agarwal in het midden.



‘Vlaggenschip gaat er flink op vooruit’

De vermeende OnePlus 8 Pro-specificaties spreken meer tot de verbeelding. Dit toptoestel wordt volgens Agarwal volledig stof- en waterdicht dankzij het IP68-certificaat en ook de accucapaciteit wordt vergroot.

De grotere accu komt goed uit, want de 8 Pro schijnt andere apparaten van stroom te kunnen voorzien. De Samsung Galaxy S20, een concurrent van de OnePlus 8 Pro, beschikt over eenzelfde functie: PowerShare.

Ook nieuw is de introductie van een viervoudige camera op de achterkant (48+48+8+5 megapixel). De OnePlus 7 Pro is met ‘slechts’ drie sensoren uitgerust. Tot slot meent Agarwal dat de OnePlus 8 Pro een scherm met ververssnelheid van 120Hz krijgt.

Op naar de presentatie

Agarwal is een bekende naam en de specificaties komen redelijk over, maar houd in het achterhoofd dat het om een gerucht gaat. De informatie kan dus niet kloppen. Website TechRadar gaf eerder deze maand al aan dat de OnePlus 8-presentatie in april gaat plaatsvinden. Op dat evenement wordt naast de 8 Pro vermoedelijk ook de OnePlus 8 Lite onthuld, een betaalbaar instapmodel.