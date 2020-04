OnePlus 8-serie krijgt eerste update met Live Caption en contactnotities

OnePlus rolt de eerste software-update uit voor zijn nieuwe toptoestellen. De OnePlus 8 en 8 Pro krijgen ook in Nederland een update met enkele verbeteringen.

Eerste update voor OnePlus 8 (Pro)

De update installeert OxygenOS 10.5.4 op de OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro, met een aantal toevoegingen en verbeteringen. Veel daarvan zullen de werking van de telefoon niet ingrijpend veranderen. Zo wordt de algehele stabiliteit van het toestel verbeterd en de camera geoptimaliseerd. Maar OnePlus voegt ook enkele nieuwe functies toe.

Zo wordt het mogelijk om opmerkingen bij contacten toe te voegen, die in beeld komen als diegene belt. Ook is het scherm van de toestellen in te schakelen door er dubbel op te tikken. De update maakt het daarnaast mogelijk om sneller een spraakassistent als Google Assistent op te roepen, door de uitknop ingedrukt te houden. Eigenaren van de Bullet Wireless Z draadloze oordopjes kunnen een verbetering van het geluid tegemoet zien. Deze kunnen nu gebruikmaken van Dolby Atmos.

Live Caption voor ondertiteling

Daarnaast voegt de update de Live Caption-functie toe. Deze feature is door Google geïntroduceerd in Android 10 om voor elke video die je kijkt live ondertiteling te kunnen tonen. De toegankelijkheidsfunctie is slechts op een beperkt aantal toestellen beschikbaar, omdat het volgens Google krachtige hardware vereist. Dat zit bij de OnePlus 8 (Pro) wel goed. Ondanks dat dit als nieuwe functie aangeduid wordt in de nieuwe update, beschikt ons reviewexemplaar overigens ook al over Live Caption. Dit toestel draait OxygenOS 10.5.2.

De software-update is nog gebaseerd op de Android-beveiligingspatch van maart 2020, terwijl Google die van april ook al vrijgegeven heeft. OnePlus heeft website 9to5Google laten weten dat het de OnePlus 8-serie elke twee maanden voorziet van beveiligingsupdates. Dat deed het ook al voor zijn eerdere toestellen. Het feit dat ze nu toestellen in de allerhoogste prijsklasse aanbieden, verandert daar dus niets aan.

Meer over OnePlus 8 (Pro)

