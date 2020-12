2020 is bijna voorbij en dus is het tijd om terug te blikken. Alle redacteuren van Android Planet wijzen daarom hun favoriete smartphone van dit jaar aan. Dit keer legt Michel uit waarom de OnePlus 8T zijn beste smartphone van 2020 is. Ook staat hij stil bij de tegenvaller van de afgelopen twaalf maanden.

OnePlus 8T is beste smartphone van 2020 volgens Michel

Dat ik vooral enthousiast ben over de oplaadsnelheid van een smartphone zegt eigenlijk alles. De OnePlus 8T is namelijk allesbehalve een spannende telefoon, en in mijn review noem ik ‘m zelfs “een tikkeltje saai”. Nu, na de telefoon een paar maanden gebruikt te hebben, zou ik hier het woord “gelukkig” aan toevoegen.

De twee meest recente experimenten van het bedrijf, de OnePlus Nord N10 5G en N100, pakten namelijk niet zo goed uit. Met name laatstgenoemde gaat de boeken in als gefaald. De OnePlus Nord N100 biedt middelmatige prestaties, een wazig en teleurstellend updatebeleid en weinig bijzondere specificaties.

Geslaagd toestel…

Wat dat betreft ben ik blij dat de OnePlus 8T een stuk minder experimenteel van aard is en dit toestel hamert op het fundament van de Chinese telefoonmaker: smartphones met een ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding. De OnePlus 8T is namelijk steengoed en met een adviesprijs van 599 euro alsnog relatief betaalbaar.

Hij was bij uitkomst net zo duur als de OnePlus 8, maar dan met betere specificaties. Dankzij de krachtige Snapdragon 865-processor is hij razendsnel in gebruik, apps openen direct en van wachttijd is nooit sprake. OxygenOS (de software van de 8T) blijft favoriet en ook het vloeiende 120Hz-scherm heb ik met enthousiasme gebruikt.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de wat mij betreft grootste troef: Warp Charge 65. Deze snelle oplaadtechniek laadt de OnePlus 8T met 65 Watt aan vermogen op en zorgt er voor dat het toestel in een halfuur compleet vol zit. Heb je niet zoveel tijd? Met tien minuten bijladen heb je weer genoeg stroom om een dag van huis te gaan.

… Met een hardnekkig kwaaltje

Dat ik met name enthousiast ben over de snelle oplaadsnelheid zegt eigenlijk alles over de OnePlus 8T. Het toestel is namelijk allesbehalve revolutionair en vooral een voortzetting van eerdere OnePlus-telefoons. Jammer genoeg heeft ‘ie ook een kwaaltje van zijn voorgangers overgenomen: vreemde camerakeuzes.

OnePlus en camera’s is nooit een goed huwelijk geweest en ook met de 8T laat het bedrijf steken vallen. De macrocamera werkt bijvoorbeeld niet altijd even stabiel en de monochroomlens, die je gebruikt om kleurenfilters over foto’s te leggen, is in praktijk niet meer dan een gimmick. Gelukkig functioneren de primaire camera en groothoeklens wél naar behoren.

Al met al is de OnePlus 8T een ideaal toestel aan de onderkant van het high-end telefoonsegment. Het toestel voelt rap aan, heeft een degelijke bouwkwaliteit en opladen gaat razendsnel. Wel valt er af te dingen op de camera: de OnePlus 8T maakt degelijke kiekjes, maar haalt het niet bij concurrenten als Samsung en Google.

Tegenvaller van 2020: Samsung Galaxy Note 20

Samsung is al jaren de populairste smartphonefabrikant ter wereld en leverde ook afgelopen jaar pareltjes van telefoons af. Die vlieger gaat niet op voor de Samsung Galaxy Note 20. Het beter betaalbare alternatief voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra is namelijk alsnog te duur.

Het toestel verscheen met een adviesprijs van 949 euro voor de 4G-variant. Wil je met 5G, het nieuwe netwerk dat de komende jaren breder in Nederland uitrolt, aan de slag? Dan moest je 1049 euro neerleggen. Beide adviesprijzen lagen veel te hoog voor wat je ervoor terugkreeg.

Concessies voor goedkopere Note 20

Samsung heeft met de Note 20 namelijk duidelijke concessies gedaan. De accucapaciteit van 4300 mAh in combinatie met het grote 6,7 inch-scherm is bijvoorbeeld aan de krappe kant. Over dat scherm gesproken: de resolutie (2400 bij 1080 pixels) loopt achter op de concurrentie.

Ook de ververssnelheid van 60Hz is ronduit teleurstellend: concurrenten hun schermen verversen 90 of zelfs 120 keer per seconde van pixels. Tot slot voelt de Samsung Galaxy Note 20 dankzij de plastic achterkant niet luxe aan, maar eerder goedkoop.

De betaalbaarste Note-telefoon van 2020 heeft dus genoeg nadelen, maar is zeker niet slecht. Het grootste nadeel was (en is) de prijs. Het toestel begint momenteel bij een adviesprijs van ruim 700 euro en voor dat geld zijn simpelweg betere smartphones te halen. Je kunt de Samsung Galaxy Note 20 dan ook beter alleen voor een heel goed prijsje in huis halen. Voor de adviesprijs kun je ‘m beter laten liggen.

Wat is jouw favoriete smartphone van 2020? En van welke fabrikant had je juist meer verwacht? Laat het ons weten in de reacties hieronder!