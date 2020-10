Niemand minder dan OnePlus zelf maakt bekend wat voor design de OnePlus 8T krijgt. Het aankomende vlaggenschip is te bewonderen in een officiële video en wordt volgende week aangekondigd.

Dit is het design van de OnePlus 8T

Met de 8T neemt OnePlus het heft helemaal in eigen hand. Het Chinese bedrijf publiceert bijna wekelijks een nieuw detail over het aankomende vlaggenschip. Ditmaal toont het bedrijf hoe de OnePlus 8T eruit komt te zien. Een YouTube-filmpje laat weinig aan de verbeelding over.

De OnePlus 8T is straks in ieder geval in de kleur ‘aquamarine groen’ verkrijgbaar, zo blijkt uit een forumbericht van OnePlus-directeur Pete Lau. De topman maakt bekend dat deze variant, die tussen blauw en groen in zit, van het nieuwe vlaggenschip met een fluorescerend laagje is afgewerkt en daardoor fraai weerspiegelt in bijvoorbeeld zonlicht.

Desondanks is de OnePlus 8T volgens hem geen magneet voor vingerafdrukken. Het OnePlus-team heeft namelijk ruim vier maanden gewerkt aan een manier om de behuizing weerspiegelend en glossy te maken, zonder in te boeten op bruikbaarheid. “Het design van de OnePlus 8T legt de OnePlus-lat nog hoger”, meldt Lau trots.

Op naar 14 oktober

Normaal gesproken baseren we informatie over onaangekondigde smartphones vooral op geruchten, speculaties en anonieme bronnen, maar bij de OnePlus 8T is dat niet nodig. De fabrikant ‘lekt’ zelf aan de lopende band informatie over het nieuwe vlaggenschip.

Eerder maakte men al bekend hoe het toestel gaat heten, dat er maar één opvolger voor de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro verschijnt en dat hij bij uitkomst op Android 11 draait. Verder weten we al dat ‘ie veel sneller oplaadt dan zijn voorgangers en vier camera’s achterop krijgt.

De presentatie vindt op woensdag 14 oktober om 16:00 uur Nederlandse tijd plaats. Uiteraard doet de redactie van Android Planet dan verslag. Wie niets wil missen download onze gratis Android-app, of schrijft zich in voor de nieuwsbrief.

