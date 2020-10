Een nieuwe dag, een nieuw OnePlus 8T-lek. Ook nu duikt weer een gelekte foto van het toestel op. Dit keer een echte foto, zonder ‘marketingfilter’.

‘Zo ziet de OnePlus 8T er écht uit’

De betrouwbare lekker Ishan Agarwal deelt een foto (zie bovenaan dit artikel) met daarop het nieuwe OnePlus-vlaggenschip. Met deze afbeelding van de OnePlus 8T krijgen we een beter beeld van hoe het toestel er écht uitziet. De smartphone ligt op de foto naast de verpakking, in de herkenbare rode kleur.

Het toestel op de afbeelding komt overeen met de beelden die OnePlus zelf deelde. De camera lijkt in het ‘echt’ meer uit te steken dan de video van OnePlus in eerste instantie doet vermoeden. Ook zit het camera-eiland van de 8T op een andere plek dan bij zijn voorganger, de OnePlus 8.

Naast de camera valt ook het doorzichtige hoesje waar het toestel inzit op. Dit duidt erop dat de fabrikant zijn traditie om een case aan de smartphone toe te voegen voortzet.

14 oktober: officiële presentatie OnePlus 8T

Het Chinese bedrijf publiceert bijna wekelijks een nieuw detail over het aankomende vlaggenschip. Zo schreef topman Pete Lau dat de OnePlus 8T straks in ieder geval in de kleur ‘aquamarine groen’ verkrijgbaar is. Ook deelde het bedrijf zelf dat er maar één opvolger voor de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro verschijnt en dat hij bij uitkomst op Android 11 draait.

Volgens geruchten beschikt de OnePlus 8T over een 6,55 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz, wat soepele beelden oplevert. Ook aanwezig is een Snapdragon 865-chip, 4500 mAh-accu die dankzij de 65 Watt-oplader veel sneller oplaadt en een viervoudige camera achterop. Naast een primaire 48 megapixel-camera is een 16 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor aanwezig.

De presentatie van de OnePlus 8T vindt op woensdag 14 oktober om 16:00 uur Nederlandse tijd plaats. Uiteraard doet de redactie van Android Planet dan verslag. Wil je niets missen? Download dan de gratis Android Planet-app of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

