OnePlus 8T livestream: volg de onthulling van het nieuwe vlaggenschip

Vanmiddag om 16.00 uur wordt de OnePlus 8T officieel aangekondigd en met deze livestream kun je de presentatie volgen. Zo weet je meteen over welke nieuwe features de smartphone beschikt en wat ‘ie gaat kosten.

OnePlus 8T livestream: zo kijk je mee

OnePlus kondigt vandaag om 16.00 uur de 8T aan, het nieuwe vlaggenschip dat de OnePlus 8 moet opvolgen. Het bedrijf heeft de afgelopen weken al veel over de 8T bekendgemaakt maar presenteert de smartphone officieel tijdens een online event. Wil je de aankondiging volgen? Check dan vanmiddag de livestream hieronder (of bovenaan dit artikel), die je op elk apparaat kunt kijken.

Hoewel het design en vrijwel alle specificaties van de OnePlus 8T al bekend zijn, weten we bijvoorbeeld nog niet wat de telefoon gaat kosten. Ook de releasedatum is nog onduidelijk. Het is dus best de moeite waard om vanmiddag in te schakelen om de stream te volgen. Mogelijk heeft OnePlus nog wat verrassingen voor ons in petto, al weten we dit niet zeker.

Dit weten we over de OnePlus 8T

De OnePlus 8T krijgt een aantal fijne verbeteringen. Zo heeft het 6,55 inch-scherm een hogere ververssnelheid van 120Hz, waardoor de smartphone sneller en vloeiender aanvoelt dan de OnePlus 8, die een 90Hz-display heeft. Daarnaast heeft de OnePlus 8T een nieuw design en verbeterde camera’s op de achterkant.

Een belangrijke vernieuwing heeft te maken met de oplaadsnelheid. De 4500 mAh-accu ondersteunt snelladen met maximaal 65 Watt, waardoor hij binnen 40 minuten helemaal vol zit. Leg je de 8T een kwartier aan de oplader, dan is de accu al voor 58 procent gevuld. Draadloos opladen is waarschijnlijk niet aanwezig; deze feature zien we vooralsnog alleen bij de OnePlus 8 Pro. Van dit toestel verschijnt overigens geen opvolger.

Naar verluidt beschikt de OnePlus 8T ook over een Snapdragon 865-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De telefoon draait op Android 11 en is daarmee één van de eerste smartphones die uit de doos over de nieuwste Android-versie beschikt. OnePlus bracht een aantal dagen geleden de Android 11-update voor de OnePlus 8 en 8 Pro uit.

