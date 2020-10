OnePlus 8T officieel: beter én goedkoper dan de OnePlus 8

De OnePlus 8T is officieel gepresenteerd als opvolger van de OnePlus 8. Het toestel heeft onder andere een fraaier scherm, laadt sneller op en moet betere foto’s maken. De OnePlus 8T is bovendien goedkoper dan zijn voorganger.

OnePlus 8T officieel: dit zijn de verbeteringen

De OnePlus 8T is vandaag (14 oktober) vooraf te bestellen en vanaf 20 oktober te koop via OnePlus, Belsimpel, Coolblue, Amazon en T-Mobile. Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag kost 599 euro en is verkrijgbaar in het groen of zilver. Een uitvoering met 12GB/256GB werk- en opslaggeheugen kost 699 euro en komt alleen in het groen.

OnePlus gaat de 8T naast de 8 en 8 Pro verkopen, bevestigt een woordvoerder aan Android Planet. De strategie betekent dat de fabrikant nu drie high-end smartphones verkoopt. Een losse OnePlus 8 kost net geen 600 euro, de 8T start bij 600 euro en een losse OnePlus 8 Pro is momenteel verkrijgbaar vanaf 813 euro. OnePlus maakte al eerder bekend dat er geen OnePlus 8T Pro zou komen.

6,55 inch-scherm (120Hz) met resolutie van 2400 bij 1080 pixels

Snapdragon 865-processor met minstens 8GB RAM en 128GB opslag

Vier camera’s achterop: 48 + 16 + 5 + 2 megapixel

Draait op Android 11 met OxygenOS-skin

4500 mAh-accu met Warp Charge: volledig opladen in 39 minuten

Usb-c-poort, maar geen draadloos opladen en koptelefoonaansluiting

OnePlus 8T specificaties

De OnePlus 8T is op meerdere punten beter dan dan zijn voorganger, de OnePlus 8. Zo is de verversingssnelheid van het scherm verhoogd van 90Hz naar 120Hz, wat betekent dat het scherm zichzelf 120 keer per seconde vernieuwt in plaats van 90 keer. Een hogere verversingssnelheid levert soepeler beeld op, waardoor tekst prettiger leest, geoptimaliseerde games sneller overkomen en animaties vloeiender ogen. De OnePlus 8 Pro heeft ook een 120Hz-display.

Het scherm is met 6,55 inch even groot als dat van de OnePlus 8, inclusief een oled-paneel met full-hd-resolutie en selfiecamera in een gaatje. Waar de 8 een scherm met licht gebogen randen gebruikt, heeft de 8T een ‘plat’ scherm. De vingerafdrukscanner zit achter het display.

OnePlus levert de 8T met een 65 Watt-oplader, die de 4500 mAh-accu in 39 minuten volledig oplaadt. Dat is aanzienlijk sneller dan de OnePlus 8 (Pro), die een 30 Watt-oplader gebruikt. De 8T kan – net als de 8 – niet draadloos opladen, een feature die is voorbehouden aan de 8 Pro.

Betere camera’s en Android 11

De 8T draait op dezelfde Snapdragon 865-processor als de andere OnePlus 8-modellen, inclusief 5G-ondersteuning en minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Een micro-sd-slot ontbreekt. Het toestel is voorzien van vier camera’s op de achterkant, met de 48 megapixel-hoofdcamera van de OnePlus 8. De 16 megapixel-groothoeklens is vernieuwd en de resolutie van de macrocamera is verhoogd van 2 naar 5 megapixel. Nieuw is de monochrome lens (2 megapixel) om zwart-wit-foto’s te schieten.

Op de OnePlus 8T is Android 11 geïnstalleerd met de nieuwe OxygenOS11-schil van het bedrijf. De 8 en 8 Pro ontvangen Android 11 inclusief OxygenOS 11 op dit moment via een update. OnePlus garandeert twee jaar versie-updates en drie jaar regelmatige beveiligingsupdates voor zijn smartphones.

De OnePlus 8T is geen forse upgrade ten opzichte van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, maar wel een fijne verbetering. Met name de oplaadsnelheid weet te overtuigen: binnen iets meer dan een half uur zit de accu compleet vol. Daarbij is het toestel bij uitkomst net zo duur als de OnePlus 8.

Omdat de hardware grotendeels hetzelfde is gebleven en de verbeteringen met name in de hogere ververssnelheid en camera’s zitten, is de OnePlus 8T met name een interessant alternatief voor de OnePlus 8. De verschillen met de OnePlus 8 Pro zijn minder groot. Het is daarom verstandig dat het bedrijf geen 8T Pro heeft uitgebracht, want die zou te weinig onderscheidend zijn.

OnePlus 8T kopen

Wil je het nieuwe OnePlus-vlaggenschip in huis halen? Dat kan! Een losse OnePlus 8T is vanaf 599 euro verkrijgbaar. Bij een OnePlus 8T met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Het toestel is per direct te bestellen waarna de definitieve release volgende week (op 20 oktober) plaatsvindt. Je kunt de OnePlus 8T bij onderstaande partijen pre-orderen:

