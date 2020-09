Volgens een nieuw gerucht vindt de presentatie van de OnePlus 8T plaats op 14 oktober. Het toestel is veelvuldig gelekt, waardoor we een goed beeld hebben van de specificaties en verbeteringen.

OnePlus 8T-onthulling is op 14 oktober

De website MySmartPrice meldt dat de OnePlus 8T op woensdag 14 oktober wordt aangekondigd. De website baseert zich op informatie van insider Ishan Agarwal, die het doorgaans bij het juiste eind heeft als het om onaangekondigde smartphones gaat. Agarwal benadrukt wel dat de datum door de coronapandemie nog kan veranderen.

Een presentatie op 14 oktober lijkt echter aannemelijk, aangezien de OnePlus 7T en 7T Pro vorig jaar rond dezelfde tijd (10 oktober 2019) werden gepresenteerd. De verwachting is dat de OnePlus 8T-presentatie volledig online plaatsvindt, net als eerder dit jaar bij de OnePlus 8 en 8 Pro. De Chinese fabrikant heeft de datum nog niet bevestigd.

Dit weten we over de OnePlus 8T

Als gezegd is de OnePlus 8T de afgelopen tijd meerdere malen gelekt, waardoor we weten hoe het toestel eruitziet en over welke specificaties hij beschikt. Gelekte renders laten zien dat het design van de 8T ongeveer hetzelfde is als bij de OnePlus 8 Pro. Het 6,55 scherm heeft wel een hogere ververssnelheid van 120Hz; bij de OnePlus 8 was dit nog 90Hz.

Naar verluidt heeft de OnePlus 8T een vernieuwde 48 megapixel-camera achterop. Ook aanwezig is een 16 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij en een dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De 8T zou ook uit de doos draaien op Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

Verder spreken geruchten over een Snapdragon 865-chip met 8 of 12GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte. De accu zou 4500 mAh groot zijn en dankzij een nieuwe 65 Watt-snellaadtechniek veel sneller opladen dan de OnePlus 8 en 8 Pro, die dit met maximaal 30 Watt doen. Het is onduidelijk wat de 8T gaat kosten en OnePlus zou dit jaar geen 8T Pro lanceren.

