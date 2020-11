De OnePlus 8T is ongeveer een maand geleden gelanceerd en heeft tot nu toe een aantal kleine updates gekregen. Met OxygenOS 11.0.4.5 komt er echter een hele rits aan probleemoplossingen naar je OnePlus-toestel.

Lees verder na de advertentie.

OxygenOS 11.0.4.5 brengt elf probleemoplossingen met zich mee

OnePlus meldt dat er maar liefst elf verschillende probleemoplossingen geïntroduceerd worden met OxygenOS 11.0.4.5. Helaas zorgt de update niet direct voor een meer up-to-date beveiliging. De meest recente beveiligingsupdate blijft die van oktober 2020.

De Chinese smartphone-fabrikant meldt in een forumbericht dat de update vooral gericht is op het verhelpen van NFC-gerelateerde problemen. Met NFC kun je bijvoorbeeld met je telefoon veilig en snel contactloos betalen. Met de update is het probleem opgelost waardoor de functie niet altijd even snel wordt ingeschakeld.

Daarnaast zorgt de update voor een verbeterde stabiliteit tijdens telefoongesprekken en een lager energieverbruik van het systeem. Ook voorkomt de update zo veel mogelijk de overgevoeligheid van het scherm waardoor misaanrakingen ontstaan.

De vloeiende bewegingen in games, de opname-ervaring in de camera-app, camera stabiliteit en de kwaliteit van mobiele netwerkverbindingen zijn al helemaal van een opfrisbeurt en kleine verbetering voorzien.

OnePlus 8T: tikkeltje saai en toch veel beter

De OnePlus 8T is de opvolger van de OnePlus 8. Het nieuwe toestel is precies op de juiste punten verbeterd, heeft een gunstigere adviesprijs en is daarmee in alle opzichten een betere deal dan zijn voorganger. De OnePlus 8T is vergeleken met de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro geen forse upgrade, maar wel een fijne verbetering. Vooral de oplaadsnelheid weet te overtuigen: binnen iets meer dan een half uur zit de accu compleet vol.

In een uitgebreide review lichten we alle verbeterpunten toe. Lees de OnePlus 8T review en oordeel zelf.

De update rolt langzaam uit, te beginnen met India. Later volgt Europa.

Lees hier het laatste nieuws over OnePlus