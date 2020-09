OnePlus laat weten dat de presentatie van de OnePlus 8T op 14 oktober plaatsvindt. De opvolger van de OnePlus 8, die al veelvuldig is uitgelekt, ziet dan eindelijk het levenslicht.

OnePlus 8T-presentatie op 14 oktober

OnePlus maakt bekend dat op 14 oktober een nieuw event plaatsvindt, waar de OnePlus 8T wordt aangekondigd. De presentatie gaat die dag om 16.00 uur van start en is dan live te volgen op de website van OnePlus. Tijdens het event wordt hoogstwaarschijnlijk alleen de reguliere 8T aangekondigd, omdat OnePlus naar verluidt geen Pro-versie uitbrengt.

Net als bij vorige T-toestellen van OnePlus komt de 8T vrij snel na de normale OnePlus 8 en 8 Pro. Deze toestellen zijn in april aangekondigd en uitgebracht en nog steeds breed verkrijgbaar. Het lijkt erop dat de 8T de reguliere 8 opvolgt, maar wel beschikt over enkele functies die we kennen van de 8 Pro.

Dit weten we over de OnePlus 8T

De OnePlus 8T zou namelijk beschikken over een 120Hz-scherm, terwijl de OnePlus 8 het moest doen met een 90Hz-display. Hierdoor oogt het scherm nog iets vloeiender en voelt de 8T ook sneller aan. Volgens geruchten heeft de telefoon ook een Snapdragon 865-chip met 8/12GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte.

Een andere verbetering heeft waarschijnlijk te maken met de oplaadsnelheid. Volgens geruchten heeft de OnePlus 8T een 4500 mAh-accu met ondersteuning voor 65 Watt-snelladen. Ter vergelijking: de OnePlus 8 (en 8 Pro) laadt met maximaal 30 Watt op, waardoor de accu na 30 minuten opladen al voor 70 procent vol zit. Hoeveel tijd de 8T nodig heeft om de batterij te vullen, is echter onduidelijk.

Verder hebben geruchten het over een vernieuwde 48 megapixel-camera achterop. Ook aanwezig is een 16 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij en een dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s. De 8T zou ook uit de doos draaien op Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

