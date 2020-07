OnePlus heeft kort geleden zijn betaalbare Nord onthuld, waardoor er nu steeds meer geruchten gaan verschijnen over de opvolgers van de OnePlus 7T-serie. Zo werd het recent bekend dat de OnePlus 8T en OnePlus 8T Pro waarschijnlijk een 64 megapixel-camera gaan introduceren.

OnePlus 8T en 8T Pro krijgen 64 megapixel-camera

De verwachte OnePlus 8T-serie krijgt waarschijnlijk een camera-upgrade ten opzichte van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Volgens een bericht van XDA Developers verwijzen codes in de nieuwste versie de OnePlus Camera-app naar ondersteuning voor 64 megapixel-sensoren.

Waarschijnlijk betekent dit dat de OnePlus 8T en 8T Pro een 64 megapixel-camera gaan introduceren. Zowel de OnePlus 8-serie als de OnePlus Nord beschikken immers over 48 megapixel-sensoren. Ook bij de oudere OnePlus 7– en 7T-series koos de Chinese telefoonmaker voor 48 megapixel-camera’s.

De codes suggereren dat de OnePlus Camera-app nu 64 megapixel-camera’s ondersteunt. Hierdoor biedt de app “een hogere resolutie met meer details biedt in goed belichte omgevingen.” Verder duiden de codes aan dat nieuwe toestellen in de standaardmodus 16 megapixel-plaatjes schieten voor een beter dynamisch bereik. Bij de OnePlus 8-serie is dit 12 megapixel, wat je kan wijzigen naar 48 megapixel voor scherpere en gedetailleerdere foto’s.

Meer geruchten over OnePlus 8T-serie

Jammer genoeg zijn er nog niet zoveel dingen bekend over de komende OnePlus 8T-serie. Er ging wel al het eerder gerucht dat de OnePlus 8T 65W Super Warp Charge snellaadtechnologie krijgt. Het is nog onbekend hoe snel dit gaat en of de OnePlus 8T Pro dit gaat overtreffen of niet.

Verder lijkt de Qualcomm Snapdragon 865 Plus-chipset een goede kandidaat voor de komende OnePlus 8T-serie. De OnePlus 7T-reeks kreeg namelijk ook een upgrade naar de Plus-variant van de Snapdragon 855, die de OnePlus 7-toestellen aandreef.

Tot slot is het gebruikelijk dat OnePlus T-smartphones meer werkgeheugen en opslagruimte bieden dan de standaard varianten. Hoeveel dit precies wordt, is helaas nog onduidelijk. Je leest het uiteraard hier op Android Planet als er meer bekend wordt over de OnePlus 8T-serie.

