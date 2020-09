Een betrouwbare bron heeft afbeeldingen van de OnePlus 8T gelekt. De onaangekondigde smartphone moet binnenkort verschijnen en introduceert verschillende vernieuwingen.

Bekijk de OnePlus 8T-renders

De renders van de OnePlus 8T zijn online gezet door website PriceBaba in samenwerking met smartphonelekker OnLeaks. De insider beschikt vaker over accurate plaatjes van onaangekondigde smartphones. In tegenstelling tot voorgaande jaren komt er dit najaar maar één T-toestel van OnePlus en niet twee. Het bedrijf laat de 8T Pro achterwege en focust zich op een enkele telefoon: de normale 8T.

(Tik op de afbeeldingen om ze te vergroten)

De renders laten zien dat de OnePlus 8T er vrijwel hetzelfde uitziet als zijn voorganger, de OnePlus 8. Het 6,55 inch-scherm vult de hele voorkant, heeft linksboven een gaatje voor de selfiecamera en de randen zijn dun. Het scherm zou wel een hogere ververssnelheid van 120Hz hebben. Dit kennen we van de OnePlus 8 Pro van eerder dit jaar, maar de normale OnePlus 8 moest het nog doen met een 90Hz-scherm.

Ook opvallend zijn de camera’s achterop. Allereerst zijn het er nu vier in plaats van drie: een primaire 48 megapixel-lens, 16 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en een 2 megapixel-dieptesensor. De camera’s zijn daarnaast niet meer allemaal onder elkaar geplaatst, maar in een L-vorm. Dit doet denken aan Samsung-telefoons die dit jaar zijn verschenen.

Snelle hardware en supersnel opladen

Volgens OnLeaks beschikt de OnePlus 8T over een Snapdragon 865-processor, en niet de snellere Plus-variant. Ook zou 8/12GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan werkgeheugen aanwezig zijn, afhankelijk van welke versie je straks kiest.

De verwachting is dat de 8T uit de doos op Android 11 draait, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Dit zou betekenen dat de OnePlus 8T één van de eerste smartphones is met Android 11. Deze update is sinds een aantal beschikbaar voor Googles eigen Pixel-telefoons.

Een belangrijke vernieuwing zou met de accu te maken hebben. Hoewel de capaciteit met 4500 mAh niet heel veel groter is dan bij de OnePlus 8 (4300 mAh), laadt de 8T veel sneller op. De smartphone zou snelladen met 65 Watt, wat een grote verbetering is ten opzichte van de 30 Watt-techniek die OnePlus op dit moment gebruikt. Daardoor zit de 8T korte tijd weer helemaal vol.

De OnePlus 8T wordt mogelijk eind september of begin oktober aangekondigd. Het is echter nog onduidelijk wanneer de onthulling precies plaatsvindt en wat het toestel gaat kosten. Houd Android Planet daarom in de gaten voor het laatste nieuws, via de website, onze app of dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

