De oplaadsnelheid van de opvolger van de OnePlus 8 (Pro) belooft er flink op vooruit te gaan. Volgens een nieuw gerucht kan de OnePlus 8T namelijk snelladen met een vermogen van 65 Watt.



‘OnePlus 8T krijgt 65 Watt-snellader’

Dat ontdekte MySmartPrice. De website kwam een vermelding naar de snellader tegen bij een certificatieplatform. Fabrikanten, zoals OnePlus, moeten nieuwe telefoons vroegtijdig bij dit soort organisaties aanmelden om (verkoop)vergunningen te regelen. Deze databases zijn daarom vaak een betrouwbare bron van informatie over aankomende smartphones.

Uit de aanvraag wordt duidelijk dat OnePlus een oplader met een maximaal vermogen van 65 Watt heeft geregistreerd. Er komen drie modelnummers naar voren: VCA7JAH, WC1007A1JH en S065AG. Waarschijnlijk betekent dit dat OnePlus de snellader in verschillende markten wil uitbrengen.

Alhoewel het niet expliciet wordt genoemd, is het dus zo goed als zeker dat het volgende OnePlus-vlaggenschip met 65 Watt aan vermogen kan snelladen. Dit vermoeden wordt bijvoorbeeld versterkt door de onlangs aangekondigde Oppo Ace 2. Dit toestel kan al met 65 Watt snelladen en Oppo valt onder hetzelfde moederbedrijf als OnePlus.



Op naar de OnePlus 8T

Met dit bericht over de vermeende snellader is de geruchtenmolen rondom de opvolgers van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro officieel van start gegaan. Wanneer het Chinese bedrijf het schema van de vorige jaren aanhoudt, mogen we deze toestellen rond oktober verwachten. Doorgaans brengt OnePlus in de eerste en tweede helft van een jaar smartphones uit.

Onlangs bracht het Chinese bedrijf de OnePlus 8 en 8 Pro uit. Wij hebben beide vlaggenschepen flink aan de tand gevoeld. Check de OnePlus 8 review en OnePlus 8 Pro review voor onze bevindingen. Liever niet lezen? Bekijk dan hieronder de videoreview van OnePlus’ meest recente vlaggenschip.

