De OnePlus 8T krijgt een nieuw 120Hz-oled-scherm, de krachtigste processor van dit moment en draait op Android 11. Ook zou de smartphone al binnenkort worden aangekondigd, zo stelt een nieuw gerucht.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus 8T-specificaties gelekt’

Het doorgaans betrouwbare Android Central heeft veel specificaties van de nog onaangekondigde OnePlus 8T gelekt. Volgens de website heeft de smartphone een 6,55 inch-amoled-scherm met een hogere ververssnelheid van 120Hz. Dit is opvallend, van de OnePlus 8 van eerder dit jaar moest het doen met een 90Hz-display. Door de iets hogere ververssnelheid ziet het scherm er nog vloeiender uit, wat je merkt bij animaties en specifieke games.

Ook zou de 8T een betere camera krijgen dan zijn voorganger. Naar verluidt heeft het toestel vier camera’s achterop: een verbeterde 48 megapixel-camera, met een 16 megapixel-groothoeklens voor wijde foto’s, 5 megapixel-macrolens voor foto’s van heel dichtbij en 2 megapixel-dieptesensor. Door een nieuwe sensor moet de 8T betere foto’s maken en de dieptesensor is ook nieuw. De OnePlus 8 had wel een groothoeklens en macrocamera, naast een primaire camera van 48 megapixel.

Daarnaast heeft Android Central het over een Snapdragon 865 Plus-chip, de snelste processor die fabrikant Qualcomm nu maakt. De chip wordt vermoedelijk bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De OnePlus 8T zou draaien op Android 11, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem die binnenkort officieel wordt uitgebracht.

Tot slot zou OnePlus de 8T al binnenkort willen aankondigen. De bron heeft het over een onthulling aan het einde van september of begin oktober. Dan presenteert het bedrijf waarschijnlijk ook de 8T Pro, de opvolger van de OnePlus 8 Pro. De OnePlus 7T en 7T Pro werden vorig jaar rond dezelfde tijd onthuld.

Meer over de OnePlus 8T

Eerder lekte de eerste render van de OnePlus 8T. De high-end telefoon zou er ongeveer hetzelfde uitzien als zijn voorganger, maar een plat in plaats van een gebogen scherm hebben. Dit oogt minder luxe, maar zorgt er misschien wel voor dat de randen nog iets dunner zijn. Verder is het scherm opnieuw voorkantvullend, met linksboven een klein gaatje voor de selfiecamera.

Net als bij de OnePlus 7T (Pro) voert de 8T dus weinig vernieuwingen door aan de buitenkant, maar beschikt de smartphone wel over krachtigere hardware en een verbeterde camera. Andere specificaties, zoals de accucapaciteit en oplaadsnelheid, zijn nog onduidelijk.

Ook weten we nog niet wat de OnePlus 8T gaat kosten en wanneer hij in de winkels ligt. De OnePlus verscheen dit jaar in april met een adviesprijs van 699 euro. Vermoedelijk is de 8T, net als voorgaande T-toestellen, weer iets duurder.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de OnePlus 8T? Houd dan onze website in de gaten en download de Android Planet-app om alle nieuwtjes te lezen. Je kan je ook inschrijven voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Check ook de OnePlus 8 Pro videoreview: