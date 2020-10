De OnePlus 8T ligt nog niet in de winkels, maar de stevigheid van het toestel is al wel getest door de bekende YouTuber JerryRigEverything. Benieuwd hoe die het er vanaf brengt? Lees dan snel verder.

OnePlus 8T stevigheid: krassen, vuur en buigtest

De OnePlus 8T is pas net gepresenteerd, al kun je al wel een pre-order plaatsen. Het toestel heeft een lagere prijs dan zijn voorganger, de OnePlus 8. Nu is het toestel onderwerp in een video van YouTuber JerryRigEverything. Daarbij test hij de 8T op stevigheid, krasgevoeligheid en kijkt hij of de smartphone met brute kracht te buigen is.

Hij begint met te krassen op het scherm, waarbij flinke beschadigingen ontstaan. Het is echter de plastic screenprotector die beschadigt. OnePlus plakt er standaard eentje op de 8T. Het scherm blijft dus nog even vrij van krassen en andere beschadigingen.

Vervolgens is het tijd voor een standaardtest die Jerry altijd uitvoert: het checken van de krasvastheid van het scherm zelf. De schaal van Mohs wordt hiervoor gebruikt als leidraad. Net zoals bij veel andere toestellen ontstaan krassen bij een niveau van 6 Mohs en diepere groeven bij 7 Mohs.

De 8T heeft een laagje Gorilla Glass en in de praktijk beschadigt dat niet als er bijvoorbeeld ook een muntje in de broekzak zit. Wel is het opletten met bijvoorbeeld zand, want een korreltje kan wel een krasje opleveren.

OnePlus 8T houdt het goed uit in de strijd

De speakergrill aan de bovenkant is gemaakt van plastic, maar de zijkanten zijn van metaal. Dat is anders dan bij de OnePlus Nord die een plastic frame heeft, maar ook een stuk minder kost. Het laagje verf bij de 8T is wel makkelijk af te schrapen met een stanleymes. Ook de verschillende knoppen van het toestel zijn gemaakt van metaal.

Op de achterkant is ook een laagje Gorilla Glass aanwezig. Dat is ook gebruikt voor het grote camera-eiland in de linker bovenhoek van het toestel. Die module steekt enkele millimeters uit, maar dat is iets wat bij nagenoeg elke smartphone zo is.

Jerry merkt op dat de vingerafdrukscanner zijn duim niet herkent. Nu is die ook ook wat gehavend, maar toch vindt hij dat opmerkelijk. Dan is het tijd voor de ‘aanstekertest’, waarbij hij een vlammetje op het scherm houdt. Dat levert geen grote problemen op en de verkleuring die ontstaat is tijdelijk.

Vervolgens is het tijd voor de buigtest, waarbij brute kracht wordt gebruikt. Het toestel wordt vanaf de achter- en voorkant ingedrukt, maar er ontstaat daarbij weinig schade. Het scherm blijft heel en ook de glazen achterkant geeft geen kik. Wel onstaat er een kleine kier tussen het frame en het paneel van de achterzijde. Al met al komt het toestel goed uit de ‘strijd’ en is het wachten op de volledige teardown. Daarbij wordt de smartphone helemaal uit elkaar gehaald, zodat je de binnenkant kunt zien.

Lees alles over het toestel in ons OnePlus 8T aankondigingsartikel. De uitgebreide review van de OnePlus 8T van Android Planet staat ook al online. Uiteraard gaan we daar dieper in op de stevigheid en het ontwerp, de vier camera's op de achterkant en de nieuwe snellaadtechniek. Ook het nieuwe Android 11 komt voorbij en allerlei andere facetten van dat toestel.

