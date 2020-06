‘OnePlus 8T krijgt supersnelle 65 Watt-oplader en nieuw kleurtje’

We moeten waarschijnlijk nog wel even wachten op de OnePlus 8T, maar langzaam verschijnen de eerste geruchten over het toestel. De aanstaande OnePlus-smartphone zou een stuk sneller opladen dan zijn voorganger en beschikbaar komen in een nieuwe kleur.

OnePlus 8T krijgt Super Warp Charging

De OnePlus 8T, die later dit jaar moet verschijnen, zou beschikken over de nieuwe ‘Super Warp Charge’-snellaadtechniek. Dat meldt XDA Developers, dat in de code van app is gedoken die intern door OnePlus wordt gebruikt om hardware te testen. De zogeheten ‘Engineering Mode app’ is gevonden de Android 11-bèta van OnePlus.

In de code zijn aanwijzigingen gevonden voor een nieuwe 65 Watt-snellaadtechniek, die mogelijk met de OnePlus 8T wordt geïntroduceerd. Dit zou een flinke vooruitgang zijn ten opzichte van de OnePlus 8 en 8 Pro, die snelladen met 30 Watt ondersteunen. De OnePlus 8 Pro laadt bovendien ook draadloos op met 30 Watt. Het is onduidelijk hoe snel de nieuwe 65 Watt-oplader de OnePlus 8T precies zal opladen.

Daarnaast werd in de code een nieuwe kleur ontdekt: ‘Ice Blue’. Dit is mogelijk de kleur waarin de 8T verschijnt, maar het kan ook betekenen dat van de huidige OnePlus 8 en 8 Pro een nieuwe variant met een fris kleurtje wordt uitgebracht.

Meer over de OnePlus 8T

OnePlus kondigt doorgaans twee keer per jaar nieuwe smartphones aan, en tegen het einde van het jaar verschijnt altijd een T-toestel. In 2019 introduceerde het bedrijf de OnePlus 7T en 7T Pro, die een aantal maanden later werden opgevolgd door de OnePlus 8 en 8 Pro. In april verschenen de OnePlus 8-telefoons in Nederland voor 699 en 899 euro.

De OnePlus 8 Pro is de duurste smartphone van het bedrijf tot nu toe. Wel heeft het bedrijf aangegeven ook te komen met smartphones die juist betaalbaarder zijn. De 8 Pro is voorzien van de Snapdragon 865-chip, is stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificering en ondersteunt draadloos opladen.

Het scherm van 6,78 inch heeft een oled-paneel, afgeronde zijkanten en maximale ververssnelheid van 120Hz. Dat zorgt voor een erg soepele ervaring tijdens het scrollen door websites of apps zoals Facebook of Instagram.