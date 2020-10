De nieuwe OnePlus 8T verschilt op een aantal punten van de OnePlus 8 en 8 Pro. In dit artikel vergelijken we de OnePlus 8T met de OnePlus 8 Pro en 8. Dit zijn de vijf grootste verschillen tussen de drie premium smartphones.

OnePlus 8T vs OnePlus 8 Pro vs OnePlus 8

OnePlus kondigde de OnePlus 8T op 14 oktober aan en brengt ‘m uit naast de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Het is voor het eerst dat de fabrikant drie smartphones in ruwweg dezelfde prijsklasse verkoopt. In de voorgaande jaren haalde OnePlus het reguliere model uit de schappen zodra de T-versie verscheen.

De nieuwe strategie betekent dat je nu kunt kiezen uit drie toestellen in de OnePlus 8-serie. In dit artikel lees je wat de vijf grootste verschillen zijn tussen deze toestellen.

1: Ontwerp en scherm

Leg de OnePlus 8T naast de 8 en 8 Pro en er vallen meerdere dingen op. Allereerst het formaat: de 8T is praktisch even groot als de 8, wat komt omdat ze allebei een 6,55 inch-scherm hebben. De achterkant is wel anders. Op de 8T zit de cameramodule niet in het midden, maar in de linkerbovenhoek.

Bovendien heeft het toestel meer cameralenzen, waarover later meer. De 8T weegt 188 gram en is hiermee iets zwaarder dan de 8, maar lichter dan de 8 Pro. Die heeft echter een groter scherm.

Dat de 8T zwaarder is dan de even grote 8, komt mede door de grotere accu (4500 mAh tegenover 4300 mAh). Het koelsysteem in de OnePlus 8T is ook veel groter en daarom beter dan dat in de 8, en vermoedelijk ook 8 Pro. Dit is nodig omdat het opladen veel sneller gebeurt. OnePlus brengt de 8T uit in de kleuren groen en zilver. De 8 en 8 Pro zijn in iets andere kleuren te koop.

Een interessante feature op de OnePlus 8T is het scherm, dat zichzelf 120 keer per seconde ververst en dus een 120Hz-verversingssnelheid heeft. De OnePlus 8 Pro heeft ook een 120Hz-scherm, terwijl de 8 voorzien is van een 90Hz-display. Een hogere verversingssnelheid betekent dat het beeld soepeler oogt.

Dit is prettig bij het lezen van tekst en spelen van geoptimaliseerde games, maar de smartphone komt door vloeiendere animaties ook sneller over. Wel drukt 120Hz zwaarder op de accuduur, wat de reden is dat de 8T een iets grotere accu heeft dan de 8.

2: Veel sneller opladen

De OnePlus 8 en 8 Pro laden via de Warp Charge-usb-c-oplader op met 30 Watt. Dat is lekker snel, en bijvoorbeeld vlotter dan de Samsung Galaxy S20 (25 Watt) en iPhone 11 Pro (18 Watt). Toch kan het nog veel sneller. Toestellen als de Oppo Find X2 en Realme 7 Pro laden op met 65 Watt.

Oppo en Realme zijn zusterbedrijven van OnePlus, en daarom is het niet gek dat die 65 Watt-snellaadtechniek nu ook zijn weg vindt naar een OnePlus-smartphone. De OnePlus 8T kan zo snel opladen door in plaats van één nu twee accu’s te gebruiken en die allebei met iets meer dan 30 Watt op te laden. Zo laadt de totale accu op met 65 Watt en duurt het opladen van 0 naar 100 slechts 39 minuten.

De meegeleverde 65 Watt-stekker kan bovendien een Nintendo Switch, geschikte laptop of andere smartphone opladen met maximaal 45 Watt. Dit gebeurt via het usb-pd-protocol. Goed om te weten: de OnePlus 8T laadt alleen zo rap op met zijn eigen oplader. Met een andere oplader – bijvoorbeeld die van de 8 (Pro) – gaat het laden met maximaal 27 Watt.

De OnePlus 8T kan net als de 8 niet draadloos opladen. De 8 Pro kan dit wel. Een woordvoerder zegt desgevraagd dat deze feature vooralsnog exclusief blijft voorbehouden aan de Pro-serie.

3: Camera’s

De camera’s van de OnePlus 8, 8T en 8 Pro verschillen ook. Op de OnePlus 8 vind je naast een primaire camera een groothoeklens en macrocamera. De 8 Pro is voorzien van een primaire camera, groothoeklens, telelens (voor zoom) en kleurenfilter-camera.

De OnePlus 8T is een mengelmoes. Het toestel gebruikt de primaire camera van de OnePlus 8, maar heeft een macrocamera met een hogere resolutie (5 tegenover 2 megapixel) voor scherpere plaatjes van dichtbij. De groothoeklens is ook verbeterd en heeft een blikveld van 123 graden. Dat is groter dan op de OnePlus 8 en 8 Pro (116 graden). Er past dus nog meer op je wijde plaatjes.

Tot slot voegt de 8T een monochrome-lens toe (2 megapixel) om zwart-wit-foto’s te schieten. Met deze camera kun je ook wat andere filters toepassen, maar die zijn minder uitgebreid dan op de OnePlus 8 Pro.

OnePlus voorziet de camera-app van de 8T ook van twee nieuwe features: de mogelijkheid om tijdens het filmen de achtergrond rondom een persoon of object te vervagen en het automatisch inschakelen van de nachtmodus in een donkere situatie. Die eerste feature is via een software-update nu ook beschikbaar op de 8 (Pro). Android Planet heeft OnePlus gevraagd of dit ook gaat gebeuren met de tweede feature, maar nog geen reactie ontvangen.

4: Android 11, OxygenOS en updates

De OnePlus 8T draait uit de doos op Android 11, de nieuwste versie van Google’s besturingssysteem. Op de OnePlus 8 en 8 Pro is nog Android 10 geïnstalleerd, al krijgen de toestellen op dit moment een Android 11-update inclusief OxygenOS 11.

De OnePlus 8T is direct voorzien van OxygenOS 11, de nieuwste softwareschil van OnePlus. OxygenOS 11 is beter geschikt voor eenhandig gebruik, laat je een gepersonaliseerd altijd-aan-scherm instellen en gooit de vormgeving op de schop. Redacteur Colin is overigens niet te spreken over het ontwerp van OxygenOS 11, zo is te lezen in zijn opinie.

Goed om te weten: de OnePlus 8T krijgt omdat hij nieuwer is ook langer updates dan de OnePlus 8 en 8 Pro. Laatstgenoemden zijn al zes maanden beschikbaar, dus de software-ondersteuning stopt in principe ook zes maanden eerder dan voor de 8T.

5: Prijzen

Het laatste maar zeker niet het minste verschil tussen de drie smartphones, is de prijs. De nieuwe OnePlus 8T debuteert vanaf 599 euro. Hiermee zit hij tussen de OnePlus 8 en 8 Pro in, zo blijkt uit onze prijsvergelijker. Een losse OnePlus 8 kost net geen zeshonderd euro, terwijl je voor een losse OnePlus 8 Pro minimaal 813 euro betaalt.

Voor alle drie de toestellen geldt dat varianten met meer werk- en opslaggeheugen duurder zijn. Welke van de drie modellen het beste bij jou past, hangt hiermee vooral van je wensen én budget af.

