De OnePlus 8T is nog niet gepresenteerd, maar de vermeende wallpapers zijn nu al wel verschenen. Downloaden kan in een hoge resolutie, waardoor je ze kunt gebruiken op je eigen smartphone of bijvoorbeeld laptop. Hoe ze eruit zien, check je hier.

Downloaden: OnePlus 8T-wallpapers

De OnePlus 8T wordt op 14 oktober gepresenteerd aan het grote publiek, maar nu zijn vermoedelijke wallpapers van het toestel al verschenen. Wil jij je huidige smartphone, laptop of tablet er een beetje uit laten zien als de 8T? Download dan de verschenen achtergronden. Dat kan direct via MEGA of Google Drive.

Het gaat om tien stuks in een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels, zodat ze bruikbaar zijn op veel apparaten. De afbeeldingen zijn online gezet door een lid van XDA-Developers, een groot en bekend internetforum over technologie.

Meer over de OnePlus 8T

De OnePlus 8T wordt dus op 14 oktober aanstaande gepresenteerd als opvolger van de OnePlus 8. Een 8T Pro-model zal niet verschijnen, zo maakte de fabrikant eerder al bekend. Afgelopen weken heeft OnePlus ook allerlei teasers naar buiten gebracht en specificaties bekendgemaakt van de 8T.

Het scherm is vermoedelijk 6,55 inch groot en krijgt een ververssnelheid van 120Hz. Daardoor voelt alles wat je doet soepel aan op het toestel. Scrollen door feeds van Instagram of Facebook of het spelen van een game die hiervoor geoptimaliseerd is. Een enkele frontcamera vind je in een gaatje in het scherm.

Op de achterkant zijn vier camera’s te vinden met elk hun unieke eigenschap. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel en ook is er een groothoeklens aanwezig. De andere twee camera’s gebruik je voor het maken van close-ups en om diepte-informatie vast te leggen voor portretfoto’s. Die camera’s hebben resoluties van respectievelijk 5 en 2 megapixel. Deze vind je in een groot camera-eiland in de linker bovenhoek van het toestel.

Ook heeft de fabrikant al laten weten dat de 8T kan opladen met maximaal 65 Watt en een 4500mAh-accu krijgt. Die combinatie zorgt ervoor dat de hele accu vol zit binnen 39 minuten. Dat komt ook doordat het toestel twee accu’s heeft, waardoor het opladen nog sneller gaat.

De aankomende OnePlus 8T draait standaard al op Android 11 en bevat de nieuwe OxygenOS 11-schil. Dat laagje ligt over Android heen en bevat verschillende aanpassingen van OnePlus. Zo is er nu een always-on-display aanwezig en is de software beter te bedienen met een hand. Lees ook ons artikel met alle OnePlus 8T-geruchten op een rij, waarin alles op een rij staat wat we al weten over het toestel.

