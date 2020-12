Er zijn meer details verschenen over de camera’s van de aankomende OnePlus 9. Het toestel zou drie sensoren aan boord krijgen, waaronder een 50 megapixel-variant als primaire camera. Ook een zoom- en groothoeklens zijn nu genoemd in de wandelgangen.

Gerucht: OnePlus 9 schiet plaatjes van 50 megapixel

Er zijn nog meer geruchten verschenen over de camera’s van de OnePlus 9. Eerder schreven we namelijk al over een mogelijke samenwerking tussen het merk en Leica. Dat het toestel drie stuks aan boord krijgt, was ook al bekend via verschenen foto’s van de smartphone.

De primaire sensor krijgt volgens een nieuw gerucht een resolutie van 50 megapixel en ook is er een ultra groothoeklens aanwezig. Daarmee schiet je plaatjes van maximaal 20 megapixel. Beide sensoren zijn lichtsterk met diafragma’s van respectievelijk f/1.9 en f/1.8.

De derde lens heeft een resolutie van 12 megapixel en kun je gebruiken om wat te zoomen. Die camera heeft ook ondersteuning voor OIS, oftewel optische beeldstabilisatie. Welke camera-hardware het toestel precies aan boord krijgt is nog wel de vraag.

Daarmee lijkt OnePlus deels een andere weg te bewandelen dan bij de OnePlus 8. dat toestel beschikt namelijk over een 48 megapixel-hoofdcamera, 16 megapixel-groothoeklens en een derde sensor voor close-ups. Toestellen met een camera van 50 megapixel, of zelfs hoger, zijn al langer op de markt, waaronder de Huawei Mate 40 Pro.

Meer OnePlus 9-toestellen op komst

De OnePlus 9 wordt niet het enige toestel in de 9-serie van het bedrijf. Zo verwachten we ook een OnePlus 9 Pro-model. Van dat toestel verschenen eerder al renders, zodat we ook weten hoe die eruit komt te zien. De Pro krijgt vermoedelijk vier camera’s, afgeronde schermranden en betere specificaties dan de normale OnePlus 9. Zo kun je denken aan water- en stofdichtheid of draadloos opladen.

Naast deze twee toestellen verwachten we ook de OnePlus 9E. Dat toestel kost waarschijnlijk minder dan de reguliere OnePlus 9, maar verdere details ontbreken volledig. Tot slot zou de fabrikant het drietal willen onthullen in maart 2021.

