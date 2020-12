Wacht je met smart op de OnePlus 9 5G? Dan is er vandaag goed nieuws: PhoneArena deelt een een reeks foto’s van het nieuwe OnePlus-vlaggenschip. Er blijft zo weinig te raden over. Check hier de beelden.

OnePlus 9 5G foto’s laten weinig te raden over

Met dank aan een anonieme bron deelt de website PhoneArena foto’s van de OnePlus 9 5G. Er ontstaat zo een duidelijk beeld van het toestel vanuit iedere hoek. De smartphone heeft een andere cameramodule dan zijn voorganger, de OnePlus 8T 5G. De camerabult bestaat uit twee grotere camerasensoren en een veel kleinere derde camera plus de gebruikelijke led-flitser.

In tegenstelling tot de achterkant lijkt de voorkant van de OnePlus 9 wel veel op zijn voorganger. OnePlus kiest wederom voor een scherm zonder notch en enkel een cameragat. De foto’s bevestigen dat het 6,55 inch-scherm dunne randen heeft. Vergeleken met de OnePlus 8T 5G maakt het bedrijf,qua ontwerp, geen grote sprong voorwaarts.

Onder de motorkap is het scherm wel interessant. Voor de geïnteresseerden: het lijkt er heel sterk op de het nieuwe toestel een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz krijgt. Wat resulteert in vloeiende animaties. Daarbij bedraagt de resolutie van het scherm 2400 x 1080 pixels.

OnePlus 9 5G-specificaties zijn veel belovend

Verdere specificaties zijn de indrukwekkende Snapdragon 888-chipset en 4500 mAh-batterij. De OnePlus 9 5G voldoet hiermee aan alle eisen van een vlaggenschip. Daarnaast is het toestel uitgerust met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslagcapaciteit. De OnePlus 9 is hiermee gelijk aan de Samsung Galaxy S20.

De zijkant van de OnePlus 9 is voorzien van een aluminium rand met metalen-uitstraling. Aan de onderkant zijn de usb-c-poort en luidspreker te vinden. Ook de simkaarthouder is hier gevestigd.

Voor de oplettende kijker of de fanatieke OnePlus-fan valt het meteen op: het logo op de achterkant van de telefoon is anders dan de officiële OnePlus-merkidentiteit. Reden hiervoor is dat de smartphonefabrikant een ander logo gebruikt voor zijn prototypes. OnePlus is hierin niet de enige, ook andere bedrijven doen dit.

