De OnePlus 8T ligt pas net in de winkels, maar de eerste berichten over zijn opvolger verschijnen al. Volgens een nieuw gerucht komt de OnePlus 9 volgend jaar eerder dan verwacht.

‘OnePlus 9-aankondiging in maart’

OnePlus zou van plan zijn om zijn nieuwste smartphone, de OnePlus 9, volgend jaar al in maart uit te brengen. Dit meldt website Android Central, die deze informatie zou hebben gekregen van een insider die bekend is met de plannen van het Chinese bedrijf. OnePlus wil de nieuwe smartphone naar verluidt medio maart uitbrengen, maar de precieze releasedatum is nog onbekend.

Het nieuws is opvallend, omdat OnePlus er doorgaans voor kiest om zijn nieuwste toestellen in mei aan te kondigen. Dit jaar week de fabrikant hier al iets van af, door de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro tijdens een online event in april te onthullen. De opvolger van deze toestellen zou volgens het nieuwste gerucht dus nog een maand eerder verschijnen.

OnePlus kan voor een vroegere release kiezen om beter te kunnen concurreren met de Galaxy S21 (of S30), die naar verluidt ook eerder dan verwacht verschijnt. Daarnaast zou een release in maart 2021 ervoor zorgen dat er meer tijd tussen de OnePlus 9 en 9T zit, waardoor eerstgenoemde langer verkocht kan worden.

OnePlus 8T sinds kort verkrijgbaar

Over de OnePlus 9 is verder nog niets bekend, al is het aannemelijk dat de smartphone draait op de snelste mobiele hardware en wordt voorzien van de nieuwe Warp Charge 65-feature. Deze snellaadtechniek werd onlangs met de OnePlus 8T geïntroduceerd en zorgt ervoor dat de smartphone binnen 40 minuten volledig wordt opgeladen.

De OnePlus 8T is sinds deze week te koop in Nederland voor 599 euro. De smartphone volgt de OnePlus 8 van eerder dit jaar op en heeft een 120Hz-scherm, dat we kennen van de OnePlus 8 Pro. Ook is de telefoon voorzien van een snelle Snapdragon 865-processor, vier camera’s achterop, nieuw design en Android 11.

Wil je meer weten? Lees ook de OnePlus 8T review om de belangrijkste plus- en minpunten van de smartphone te ontdekken. Of check de videoreview hieronder.

