OnePlus trekt Android 12-update voor OnePlus 9 (Pro) in

OnePlus stopt tijdelijk met de release van Android 12 voor de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. De update brengt veel problemen met zich mee, die het bedrijf eerst wil oplossen.

Eerder deze week ontvingen de OnePlus 9 en 9 Pro hun update naar Android 12. De pret was helaas van korte duur, want OnePlus heeft de release stopgezet. De reacties op de update waren erg slecht. Veel gebruikers ervaren technische problemen met hun smartphone na het installeren van de nieuwe software.

De negatieve respons gaat overigens niet alleen over bugs, maar ook over het uiterlijk van de update. OnePlus legt een eigen schil over Android heen. De nieuwste versie daarvan, OxygenOS 12, neemt veel ontwerpelementen over van Oppo‘s softwareschil ColorOS.

OnePlus en OPPO hebben hetzelfde moederbedrijf en kondigden eerder dit jaar al een samenwerking aan. Veel fans van OnePlus lijken daar dus niet gelukkig mee.

OnePlus gaf een reactie aan de website Android Police: “We zijn op de hoogte van de problemen die de OxygenOS 12-update met zich meebrengt en ons team werkt aan een oplossing. We trekken de update in en komen zo snel mogelijk met een nieuwe versie.”

Waarschijnlijk lost OnePlus alleen de technische problemen op. Aan het nieuwe, veelbesproken uiterlijk verandert vermoedelijk niets.

De komende maanden wil OnePlus meer smartphones updaten naar Android 12. Na de OnePlus 9 en 9 Pro zijn vermoedelijk de OnePlus 8T, OnePlus 8, 8 Pro en de OnePlus Nord 2 aan de beurt. Wanneer deze modellen de update ontvangen is nog niet duidelijk. Door de huidige problemen zou de release vertraging op kunnen lopen.

Later moeten ook iets oudere smartphones voorzien worden van Android 12. Wil je meer weten over de nieuwste versie van het besturingssysteem? Daar lees je meer over in onze review van Android 12. Je kunt natuurlijk ook de video hieronder bekijken.

