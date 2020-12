De OnePlus 9 wordt één van de drie nieuwe toestellen die we begin 2021 denken te gaan zien. Van dat toestel is tot nu toe de meeste informatie verschenen. Vandaag kan daar weer een nieuw hoofdstuk aan worden toegevoegd. Allerlei info over de OnePlus 9 batterij ligt nu namelijk op straat.

OnePlus 9 batterij: 4500mAh en opladen met 65 Watt

Dat OnePlus komt met de OnePlus 9 is logisch, maar ook allang geen geheim meer. Website 91Mobiles zegt nu allerlei informatie over de batterij van het toestel te hebben verkregen. Volgens hun bron krijgt het toestel een accu met een capaciteit van 4500mAh. De OnePlus 8 had nog een batterij van 4300mAh aan boord, maar bij de 8T werd dit al vergroot naar 4500mAh.

Opladen kan het aankomende toestel met 65 Watt, een functie die werd geïntroduceerd bij de OnePlus 8T. Daarvoor zijn wel de speciale oplader en kabel nodig van OnePlus zelf, die waarschijnlijk gewoon worden meegeleverd. Opladen van een batterij van deze capaciteit duurt dan om en nabij een half uur, zo is te lezen in onze OnePlus 8T review.

OnePlus 9 kan draadloos opladen

Daarnaast kan de OnePlus 9 ook draadloos worden opgeladen meldt de website en dat is opmerkelijk. Vooralsnog is die functie namelijk voorbehouden aan de OnePlus 8 Pro. Dat kan met maximaal 30 Watt bij de OnePlus 9 noemt 91Mobiles. Wel is daarvoor de speciale, en los verkrijgbare, oplader van de fabrikant zelf nodig. Als dat klopt, is dat een aparte wending, want een functie als deze onderscheidde bij de vorige generatie de Pro juist van het reguliere model.

OnePlus 8 Pro en draadloze oplader

Het opladen van andere apparatuur door deze op de achterkant van de OnePlus 9 te leggen is ook mogelijk. Dat kon nog niet bij de 8 Pro. We gaan er vanuit dat de aankomende OnePlus 9 Pro een soortgelijke mogelijkheid krijgt. Verschillende toestellen van onder andere Huawei, Xiaomi of Oppo bieden al wel zo’n functie.

Meer over de drie verwachte toestellen

Ook heeft de website enkele foto’s ontvangen van de vermeende OnePlus 9. Eerder verschenen er ook al kiekjes van het toestel. Zo zien we weer het kleine cameragaatje in het scherm en ook dat het gaat om een plat display. De 9 Pro krijgt juist een scherm met afgeronde schermranden, zo zagen we in eerder verschenen renders.

Ook verschijnt er nog een derde model, met iets mindere specificaties, maar ook een lagere prijs. Dat model komt waarschijnlijk op de markt als OnePlus 9E óf OnePlus 9 Lite. We verwachten de OnePlus 9-serie eerder dan andere jaren, namelijk in maart. Dat zou OnePlus’ antwoord zijn op de vroege onthulling van de Samsung Galaxy S21-serie die 14 januari staat gepland.

