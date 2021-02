Gerucht: gewone OnePlus 9 krijgt ‘beter’ scherm dan Pro-model

Het scherm van de OnePlus 9 Pro krijgt volgens geruchten een variabele verversingssnelheid van 10 tot 120 keer per seconde. De gewone OnePlus 9 zou altijd 120 keer per tel verversen en daardoor in ieder scenario soepel ogen.

‘OnePlus 9 Pro krijgt adaptief 120Hz-scherm’

Max Jambor, die vaker juiste informatie lekt over toekomstige smartphones, claimt op Twitter dat de OnePlus 9 Pro een adaptief 120Hz-scherm krijgt. Dat betekent dat het toestel de verversingssnelheid aanpast aan jouw gedrag. Als je bijvoorbeeld door je sociale media scrollt, ververst het beeld 120 keer per seconde. Daardoor ziet de content er erg vloeiend uit.

Wanneer je een e-mail tikt en er dus weinig beweging op je scherm is, krijg je slechts tien keer per tel nieuw beeld te zien. Daarmee bespaar je kostbaar accusap. Een dergelijk display zagen we eerder al op de Samsung Galaxy S21 Ultra.

De normale OnePlus 9 zou een ‘gewoon’ 120Hz-scherm aan boord hebben. Het display ververst dus altijd 120 keer per seconde, wat je ook op je smartphone aan het doen bent. De OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8T hebben ook zo’n scherm.

Het vermoedelijke ontwerp van de gewone OnePlus 9

Hoewel het Pro-model dus waarschijnlijk efficiënter met de batterij omspringt, zou je het scherm van de gewone OnePlus 9 beter kunnen noemen. De kans bestaat namelijk dat de Pro in sommige situaties een lagere verversingssnelheid hanteert dan je zou willen. Bijvoorbeeld als je schakelt van een statisch scherm naar dynamische content. Met de normale 9 weet je zeker dat het beeld er altijd soepel uitziet.

De OnePlus 9 krijgt verder vermoedelijk een plat scherm, terwijl dat van de Pro-versie gebogen randen heeft. Wat je het prettigst vindt, is natuurlijk heel persoonlijk.

Dit denken we te weten over de OnePlus 9-serie

De aankondiging van de OnePlus 9-modellen is mogelijk al in maart. De normale versie en het Pro-model draaien vermoedelijk op de supersnelle Snapdragon 888-processor. Daarnaast verwachten we een goedkopere OnePlus 9E of OnePlus 9 Lite. Die zou de oudere Snapdragon 865 aan boord hebben, al is deze processor nog steeds erg snel.

De batterij van de OnePlus 9 Pro heeft waarschijnlijk een capaciteit van 4500 mAh. Dat is net zoveel als de OnePlus 8 Pro. De camera van de OnePlus 9 Pro is volgens geruchten juist een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Hij zou namelijk ontwikkeld zijn in samenwerking met de gerenommeerde camerafabrikant Hasselblad.

