De OnePlus 9-serie bestaat officieel nog niet, maar er lekt steeds meer informatie uit. Wat zijn de belangrijkste geruchten tot nu toe? Android Planet zet de verwachtingen op een rijtje.

Alle OnePlus 9 (Pro) informatie op een rijtje

De aanstaande OnePlus 9-telefoons gaat de OnePlus 8-smartphones van vorig jaar opvolgen. De toestellen zijn al meermaals in het nieuws gekomen met hun ontwerp, specificaties en vermeende beschikbaarheid. Toch is er nog steeds veel onduidelijk. Dit denken we tot dusver te weten.

1. Twee of drie modellen inclusief 120Hz-scherm

Het is duidelijk dat OnePlus met minimaal twee smartphones komt: de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Dit worden de logische opvolgers van de OnePlus 8 en 8 Pro. Mogelijk komt er ook een derde model, dat op dit moment bekendstaat als de OnePlus 9E / OnePlus 9 Lite / OnePlus 9R.

De 9E / Lite wordt een goedkopere smartphone waarvan nog maar weinig duidelijk is. Over de OnePlus 9 en 9 Pro is meer bekend. Zo krijgt de OnePlus 9 een ‘plat’ scherm en maken renders van de OnePlus 9 Pro duidelijk dat het toestel een gebogen display heeft. Beide schermen ondersteunen een verversingssnelheid van 120Hz, wat soepel beeld oplevert. De OnePlus 8 Pro en 8T hebben ook een 120Hz-scherm, terwijl de OnePlus 8 het met een iets minder mooi 90Hz-scherm moet doen.

2. Geen grotere accu’s, wel sneller (draadloos) opladen

De OnePlus 9 en 9 Pro zouden allebei een 4500 mAh-batterij hebben. Dat gerucht dook in december op en werd in februari herhaald door een betrouwbare bron. De accucapaciteit is aannemelijk omdat de OnePlus 8 Pro en 8T ook een 4500 mAh-accu hebben.

De vermeende OnePlus 9 Pro

OnePlus zou een nieuwe snellaadtechniek ontwikkeld hebben om de 9 Pro draadloos op te laden. Dat kan volgens een bekende bron met 45 Watt. Ter vergelijking: de OnePlus 8 Pro kan met 30 Watt opladen.

De twee bronnen claimen dat de OnePlus 9 ook draadloos kan opladen. Hoe snel dat gebeurt, is nog onduidelijk. Wij vermoeden dat het eerder met 30 Watt dan met 45 Watt kan zodat de Pro-smartphone zich kan onderscheiden.

Grote kans dat de OnePlus 9 en 9 Pro via usb-c opladen met 65 Watt. Op de 8-serie is dat 30 Watt, maar de 8T introduceerde de 65 Watt-snellader. Het ligt voor de hand dat OnePlus die snellader ook meelevert bij zijn nieuwste topsmartphones. Een bron claimt dat de snellader in de doos zit. Dat is anno 2021 niet meer vanzelfsprekend, want Samsung en Apple laten de oplader uit milieuoverwegingen achterwege. Zo komt de Galaxy S21 zonder oplader.

3. Verbeterde camera’s, maar van welk merk?

Over de camera’s van de OnePlus 9-reeks bestaat verwarring. De fabrikant heeft aangegeven dat het met zijn nieuwe smartphones gaat inzetten op betere foto’s en video’s, maar houdt de kaken verder stijf op elkaar.

Het lijkt er in ieder geval op dat OnePlus de camera’s ontwikkeld heeft in samenwerking met een fotografiemerk. Dat leek voor de OnePlus 9 eerst Leica te zijn, dat bijdraagt aan de camera’s van Huawei-smartphones. Later dook echter een foto op van een vermeende OnePlus 9 Pro met Hasselblad-camera. Hasselblad heeft een paar jaar geleden cameramodules voor Motorola-toestellen ontwikkeld.

De OnePlus 9 en 9 Pro draaien vermoedelijk op de nieuwe en razendsnelle Snapdragon 888-processor met minimaal 8GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen is minstens 128GB groot. De toestellen zijn voorzien van Android 11 met OnePlus’ OxygenOS-schil.

4. OnePlus 9 (Pro) prijs en release

De hamvraag is natuurlijk wanneer en voor welke prijzen de OnePlus 9-serie verschijnt. Dat is helaas nog onduidelijk. Een doorgaans betrouwbare bron claimde al in oktober te weten dat de OnePlus 9-reeks in maart uitkomt. Andere bronnen laten zich hier nog niet over uit. De OnePlus 8-serie werd in april aangekondigd.

Prijzen van de OnePlus 9-serie laten nog even op zich wachten. De OnePlus 8 verscheen voor 699 euro en voor de OnePlus 8 Pro betaalde je 899 euro. Beide toestellen zijn inmiddels flink in prijs gedaald. Een losse OnePlus 8 iets meer dan 500 euro en de OnePlus 8 Pro start los bij 700 euro.

