OnePlus gaat samenwerken met camerafabrikant Leica. De volgende telefoons van de Chinese fabrikant maken daarmee een sprong qua camerakwaliteit. Leica gaat in ieder geval de camera voor de OnePlus 9 leveren.

‘OnePlus 9 camera is van Leica’

Dat claimt Teme, aan anonieme Twitter-gebruiker die regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Android-smartphones deelt. De telecominsider schrijft dat de nieuwe OnePlus-telefoons gebruik gaan maken van Leica-technologie. Deze Duitse producent van allerlei optische apparatuur werkt met meer smartphonefabrikanten samen, waaronder Nokia en Huawei.

Verdere details over de mogelijke samenwerking laat Teme in het midden. De insider schrijft alleen dat de gehele OnePlus 9-lijn met Leica-camera’s wordt uitgerust. In de wandelgangen gaat het gerucht dat deze serie uit drie telefoons bestaat. Naast directe opvolgers voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zou het bedrijf ook een beter betaalbaar alternatief introduceren, de OnePlus 9E.

Teme heeft geen betrouwbare staat van dienst als het op geruchten over OnePlus-telefoons gaat. De zogeheten leaker focust zich doorgaans meer op merken als Huawei. Neem het gerucht dan ook met een korreltje zout. Een samenwerking tussen OnePlus en Leica zou groot nieuws zijn, en tot nog toe hebben andere smartphone-insiders hier niets over vermeld.

Luistert OnePlus naar kritiek?

De camera’s van OnePlus-smartphones worden al jaren bekritiseerd. Ook de redactie van Android Planet heeft zich hierover in het verleden regelmatig kritisch uitgelaten. In onze OnePlus 8T review geven we bijvoorbeeld aan dat de macrocamera van het toestel (voor close-ups) moeite heeft met scherpstellen. Onze OnePlus 8 Pro review kraakt dan weer de ontbrekende toegevoegde waarde van de kleurfilterlens, waarmee je bijvoorbeeld met lichtinval kunt spelen.

Dit weten we al over de OnePlus 9

De OnePlus 9 wordt volgens geruchten in maart 2021 aangekondigd, samen met de OnePlus 9 Pro. De toestellen schijnen ongeveer hetzelfde design als de OnePlus 8T te krijgen, die afgelopen jaar verscheen. Wel zou het instapmodel een beter scherm met 120Hz-ververssnelheid krijgen. Vermoedelijk wordt het toestel aangedreven door de Snapdragon 888, Qualcomm’s snelste chipset die onlangs werd aangekondigd.

