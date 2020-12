OnePlus kondigt volgend jaar naast de OnePlus 9 en 9 Pro nóg een nieuwe smartphone aan: de OnePlus 9 Lite, eerder OnePlus 9E genoemd. Dankzij een insider van Android Central komen we steeds meer over dit iets goedkopere toestel te weten.

OnePlus 9 Lite krijgt razendsnelle Snapdragon 865-procesor

De OnePlus 9 Lite is voorzien van een Snapdragon 865-processor, aldus Android Central. Dit is dezelfde chipset als in de OnePlus 8T. De vergelijking tussen beide toestellen houdt hier niet op. De Android-nieuwswebsite verwacht namelijk meer overeenkomsten tussen de OnePlus 9 Lite en OnePlus 8T.

OnePlus 8T

Zo schrijft de techwebsite dat de Lite-versie net als de 8T kan snelladen en een 120Hz-ververssnelheid krijgt. Door deze verversingssnelheid ververst het scherm 120 keer per seconde en dat levert vloeiende beelden op. Je merkt dit bijvoorbeeld tijdens het scrollen door menu’s, wanneer je apps sluit of als je animaties bekijkt.

OnePlus lanceert in eerste kwartaal drie toestellen

Er gaan al langer geruchten rond over de lancering van drie OnePlus-toestellen in het eerste kwartaal van 2021: de OnePlus 9, OnePlus 9 Pro en OnePlus 9 Lite. In een gerucht van Max Jambor werd de Lite-versie nog de OnePlus 9E genoemd. Jambor blijft bij zijn eerdere naamgeving, maar bevestigt in reactie op het artikel van Android Central dat het derde toestel in de 9-serie inderdaad een ‘goedkoper vlaggenschip’ is.

I doubt the name changed to "OnePlus 9 Lite" but I will reach out to my sources and try to clear whether AC got the name wrong or it actually changed.



What I can confirm is that the third device – whatever its gonna be called at the end – is a more "budget" flagship#OnePlus9E https://t.co/KanhCAoAti — Max Jambor (@MaxJmb) December 23, 2020

Langzaamaan is er meer informatie over de OnePlus 9-serie. Met name over de 9 Lite was er eerst nog weinig te melden. Dankzij Android Central weten we nu eindelijk meer over wat er onder de motorkap van dit goedkopere toestel afspeelt. Waarschijnlijk kunnen we de komende weken nog meer details over de drie toestellen verwachten.

Over de eventuele verkoopprijs kunnen we op dit moment nog niks met zekerheid zeggen. Android Central waagt daarentegen een gok. De website noemt een aantal mogelijke verkoopprijzen. Zo gokken ze dat de adviesprijs van de reguliere OnePlus 9 in de buurt van 780 tot 800 dollar ligt. Voor een Pro-model betaalt men doorgaans 150 dollar meer.

Tot slot verwacht de techwebsite een verkoopprijs van 600 dollar voor de OnePlus 9 Lite, het toestel is hiermee de ietwat goedkopere telg uit de 9-serie.

