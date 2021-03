Om 15.00 uur Nederlandse tijd worden de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro aangekondigd. Wil je de presentatie volgen? Check dan deze livestream.

Zo kijk je de OnePlus 9 livestream

We hebben er lang op moeten wachten, maar om 15.00 uur is het eindelijk zover: dan gaat het ‘OnePlus 9 Series Launch Event’ van start. Daar krijgen we de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro te zien, de twee nieuwe vlaggenschepen van de Chinese smartphonemaker. De onthulling vindt volledig online plaats en kun je volgen via de YouTube-livestream hieronder.

De livestream kun je kijken op je computer, maar werkt natuurlijk ook op je Android-smartphone of – tablet. We verwachten dat de presentatie ongeveer een uur duurt, net als bij de aankondiging van de OnePlus 8 en 8 Pro vorig jaar. Tijdens het evenement krijgen we waarschijnlijk ook de OnePlus Watch te zien, de eerste smartwatch van het bedrijf. Het is dus zeker de moeite waard om te kijken.

Meer over de OnePlus 9 en 9 Pro

Tijdens het evenement vertelt OnePlus alles over zijn nieuwste smartphones en van welke verbeteringen ze zijn voorzien. Door alle lekken die de afgelopen weken zijn verschenen, weten we dat de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro beschikken over verbeterde camera’s. Hiervoor is het bedrijf een samenwerking aangegaan met camerafabrikant Hasselblad.

Ook hebben de OnePlus 9-telefoons een nieuwe Snapdragon 888-processor en aangepast design. Aan de voorkant zien ze er echter ongeveer hetzelfde uit als hun voorgangers. Daarnaast laden de toestellen sneller op en de OnePlus 9 Pro ondersteunt zelfs draadloos laden met maximaal 50 Watt. Hierdoor duurt het minder dan 45 minuten om de telefoon zonder kabeltje helemaal bij te vullen.

Tijdens het evenement worden ook de prijzen en releasedata van de OnePlus 9 en 9 Pro bekend. Volgens de laatste geruchten zijn de smartphones even duur als hun voorgangers. Dit zou betekenen dat de reguliere OnePlus 9 voor 699 euro wordt verkocht. Het Pro-model krijgt mogelijk een adviesprijs van 899 euro.

