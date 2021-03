De OnePlus 9 en OnePlus zijn officieel gepresenteerd. De nieuwe vlaggenschepen van draaien op de Snapdragon 888-chip, hebben verbeterde camera’s en kunnen draadloos opladen. Lees hier alles over de specificaties, features, prijzen en release.

OnePlus 9 Pro officieel: nieuw high-end vlaggenschip

De OnePlus 9 Pro is het gloednieuwe vlaggenschip van de Chinese smartphonemaker. Het toestel is te koop voor 899 euro. Dat is voor de versie met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Voor 999 euro koop je het model met 12GB RAM en 256GB opslag. Dat is niet uit te breiden, wat ook niet kon bij de OnePlus 8 Pro.

Je hebt keuze uit drie kleuren, die allemaal in beide configuraties te koop zijn. De zilveren versie heeft een glanzende afwerking, terwijl de zwarte en groene versie een glazen achterkant bevatten met een matte finish. Qua scherm borduurt de fabrikant voort op dat van de 8 Pro. We hebben het dan over een amoled-display van 6,7 inch met een QHD-resolutie (3216 bij 1440 pixels), waardoor alles er superscherp uitziet.

De ververssnelheid bedraagt maximaal 120Hz. Het gaat om een zogeheten LTPO-paneel, wat zorgt voor een dynamische ververssnelheid. Bekijk je bijvoorbeeld een statische webpagina dan wordt het aantal Hz omlaag geschaald, wat weer beter is voor de accuduur. Speel je een geoptimaliseerde game, dan ververst het scherm juist 120 keer per seconde, waardoor alles soepeler aanvoelt. Tot slot heeft het scherm afgeronde randen, maar de buiging is wel een stuk minder dan de 8 Pro.

Snapdragon 888, snelladen met 65 Watt en waterdicht

Zoals we gewend zijn van de fabrikant heb je op het gebied van hardware niks te klagen. OnePlus kiest voor de snelle Snapdragon 888-chip met ondersteuning voor 5G. Ook is het toestel weer officieel stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering.

De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh. Opladen gaat met maximaal 65 Watt. Dat doe je met de eigen Warp Charge 65T-techniek, waardoor de accu volledig opgeladen is in slechts 29 minuten. Ook draadloos laden is van de partij en heeft een flinke upgrade gekregen. Dat gaat nu met maximaal 50 Watt, waarbij je wel de speciale oplader van OnePlus nodig hebt. Opladen via het Qi-protocol met een universele lader kan wel, maar gaat een stuk langzamer.

Totaal vijf camera’s aan boord

De OnePlus 9 Pro heeft in totaal vijf camera’s aan boord, waaronder de 16 megapixel-frontcamera in een gaatje in het scherm. Draai je het toestel om, dan zie je nog eens vier sensoren, waarbij de hoofdcamera een resolutie heeft van 48 megapixel. De groothoeklens heeft een resolutie van 50 megapixel en daarmee leg je meer vast van de omgeving.

Met de telelens kun je tot 3,3x optisch zoomen en zo objecten dichterbij halen, zonder dat je kwaliteit inlevert. Tot slot is er nog een monochrome lens aanwezig, die je gebruikt voor het vastleggen van meer contrast of een zwart-witfoto. Filmen doe je in een maximale 8K-resolutie met 30 frames per seconde, of in 4K met maximaal 120fps.

Het bedrijf is daarnaast een driejarige samenwerking aangegaan met camerafabrikant Hasselblad. Bij de OnePlus 9-serie uit zich dat onder andere door de verbeterde kleurkalibratie van de camera’s en verschillende functies in de Pro-modus.

OnePlus 9: high-end, maar goedkoper

Ook de reguliere OnePlus 9 is aangekondigd en dit toestel is met een adviesprijs van 699 euro een stuk betaalbaarder. Daarbij heb je ook keuze uit versies met 8GB of 12GB RAM en 128GB of 256GB geheugen (voor 799 euro). Niet elke kleur is te krijgen in beide configuraties en alleen het blauwe model heeft een matte afwerking.

De batterij van de OnePlus 9 heeft een capaciteit van 4500 mAh en is op te laden met maximaal 65 Watt. Daarnaast kan je het toestel ook draadloos opladen, maar dat gaat met slechts 15 Watt. Daardoor duurt het een stuk langer voordat de telefoon vol zit.

Het display is een fractie kleiner dan bij de OnePlus 9 Pro: 6,5 inch. Het gaat verder om een oled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en zonder afgeronde randen. De maximale ververssnelheid is met 120Hz wel hetzelfde, maar die is niet dynamisch.

Aan de binnenkant vinden we de snelle Snapdragon 888-chip en op de achterkant zijn drie camera’s geplaatst. De primaire sensor kennen we van de 8 Pro en heeft een resolutie van 48 megapixel. De groothoekcamera en monochroomsensor zijn hetzelfde als de 9 Pro. Tot slot zijn – net als bij zijn grotere broer – ook stereospeakers aanwezig, net zoals bluetooth 5.2 en een nfc-chip.

Beide toestellen worden geleverd met Android 11 en de eigen OxygenOS-schil. Het bedrijf belooft voor de OnePlus 9 (Pro) minimaal twee jaar versie-updates, waardoor we ook sowieso Android 12 en Android 13 gaan zien. Daarnaast worden de telefoons minimaal drie jaar voorzien van Android-beveiligingspatches.

OnePlus Watch voor 159 euro

Naast de twee nieuwe smartphones is ook de OnePlus Watch gepresenteerd, de eerste smartwatch van het bedrijf. Het apparaatje is stof- en waterdicht, heeft een rond amoled-scherm en genoeg opslag voor 500 muzieknummers. Het gaat om een RVS-horlogekast van 46 millimeter en het apparaatje komt op de markt in verschillende kleurtjes.

Er zijn twee fysieke knoppen aanwezig voor navigatie door het menu en verdere bediening. Je kunt notificaties ontvangen, muziek bedienen, foto’s maken of gesprekken beantwoorden. Naast het minimalistische design zet OnePlus hoog in op de fitnessmogelijkheden. Zo zijn er 110 trainingsmodi aan boord, maar Google Fit-ondersteuning ontbreekt nog.

Het horloge draait op een eigen ontwikkeld besturingssysteem. Met een volledige oplaadbeurt kun je zo’n twee weken vooruit. Tot slot beschikt de OnePlus Watch over allerlei handige sensoren, zoals een GPS-module, hartslagmeter, gyroscoop en de mogelijkheid om het zuurstofniveau van het bloed te meten. De OnePlus Watch kost 159 euro en wanneer het horloge precies te koop is, wordt later bekendgemaakt.

OnePlus 9 (Pro) prijs en release

De prijs en release van de OnePlus 9 Pro is als volgt. Het toestel is nu te bestellen en vanaf 31 maart verkrijgbaar.

OnePlus 9 Pro (Stellar Black) 8GB / 128GB – vanaf 31 maart voor 899 euro

voor OnePlus 9 Pro (Forest Green) 8GB / 128GB – vanaf 31 maart voor 899 euro

voor OnePlus 9 Pro (Morning Mist) 8GB / 128GB – vanaf 31 maart voor 899 euro

voor OnePlus 9 Pro (Stellar Black) 12GB / 256GB – vanaf 31 maart voor 999 euro

voor OnePlus 9 Pro (Forest Green) 12GB / 256GB – vanaf 31 maart voor 999 euro

voor OnePlus 9 Pro (Morning Mist) 12GB / 256GB – vanaf 31 maart voor 999 euro

De prijzen en release van de OnePlus 9 vind je hieronder. Het toestel is vanaf vanaf 26 april verkrijgbaar.

OnePlus 9 (Astral Black) 8GB / 128GB – vanaf 26 april voor 699 euro

voor OnePlus 9 (Arctic Sky) 8GB / 128GB – vanaf 26 april voor 699 euro

voor OnePlus 9 (Astral Black) 12GB / 256GB – vanaf 26 april voor 799 euro

voor OnePlus 9 (Winter Mist) 12GB / 256GB – vanaf 26 april voor 799 euro

