Als je straks de OnePlus 9 of 9 Pro koopt, dan kun je erop rekenen dat de smartphone gewoon met een oplader wordt geleverd. Concurrent Samsung laat de adapter juist weg bij de Galaxy S21-telefoons.

OnePlus 9-oplader zit gewoon in de doos

OnePlus-ceo Pete Lau laat op het officiële forum van het bedrijf weten dat de OnePlus 9-smartphones met een oplader worden geleverd. Dat is fijn, want concurrerende smartphonemerken als Samsung en Apple laten de stekker juist weg bij hun nieuwste high-end smartphones. Zo worden de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra zonder oplader geleverd.

Bij de Galaxy S21 wordt geen oplader meegeleverd.

Bij de iPhone 12 van Apple moet je ook de adapter los aanschaffen en krijg je alleen een usb-kabeltje. Door geruchten wisten we al een tijdje dat OnePlus de oplader waarschijnlijk gewoon in het doosje zou stoppen, maar nu heeft het bedrijf dit officieel bevestigd. De verwachting is dat de OnePlus 9-telefoons een 65 Watt-oplader krijgen, net als de OnePlus 8T van vorig jaar.

Dit is een flinke upgrade ten opzichte van de OnePlus 8 en 8 Pro, die met maximaal 30 Watt opladen. Hierdoor zitten de OnePlus 9-telefoons een stuk sneller vol. Bij de OnePlus 8T hoef je het toestel slechts 40 minuten aan het stroom te hangen om van 0 naar 100 procent op te laden.

Meer over de OnePlus 9

Daarnaast maakt het bedrijf bekend dat de OnePlus 9-serie op 23 maart officieel wordt aangekondigd. We verwachten dan de OnePlus 9 en 9 Pro te zien, al gaan er ook geruchten over een goedkoper toestel, dat mogelijk de OnePlus 9R heet. Deze smartphone heeft – om de prijs te drukken – iets minder indrukwekkende specificaties en bijvoorbeeld een langzamere processor.

De reguliere OnePlus 9 zou beschikken over een 6,55 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor ogen beelden heel soepel. Naar verluidt heeft de smartphone ook een Snapdragon 888-processor, 8GB RAM, 128GB opslag, flink verbeterde camera’s en een 4500 mAh aan boord.

De OnePlus 9 Pro krijgt mogelijk een fraai 6,7 inch-amoled-scherm met gebogen randen en dezelfde hoge ververssnelheid van 120Hz. De telefoon heeft dezelfde processor, maar waarschijnlijk wel meer werkgeheugen en opslagruimte. Verder verwachten we dat de OnePlus 9 Pro draadloos opladen ondersteunt en de beste camera’s heeft van alle OnePlus 9-telefoons.

