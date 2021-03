De OnePlus 9-serie wordt op 23 maart aangekondigd. De OnePlus 9 Pro-variant laadt volgens een nieuw gerucht draadloos op met een snelheid van 50 Watt en dat is nog veel sneller dan zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie.

‘Sneller draadloos opladen met de OnePlus 9’

De website PriceBaba en lekker Ishan Argawal beweren dat de OnePlus 9 Pro draadloos opladen met 50 Watt ondersteunt. Dit is een flinke stap omhoog ten opzichte van het vorige model, de OnePlus 8T. Deze moest het doen met een snelheid van 30 Watt. De ondersteuning van 50 Watt draadloos opladen betekent volgens het gerucht dat OnePlus ook een snellere, draadloze oplader gaat aankondigen.

De OnePlus 9 Pro nadert met 50 Watt draadloos opladen de snelheid van bekabeld opladen. Een snellader wordt waarschijnlijk in de doos geleverd. OnePlus volgt hiermee niet in de voetsporen van Apple en Samsung, die geen oplader meer meeleveren.

OnePlus 9 laadt ook gekabeld op met snelheid van 50 Watt

Volgens TechDroider laadt de OnePlus 9-serie ook gekabeld op met een snelheid van 50 Watt. De bron deelde onlangs foto’s op Twitter, waarop een nieuwe snellader van OnePlus te zien is – compleet met verpakking. Hiermee neemt OnePlus een stap terug ten opzichte van de OnePlus 8T, die met een snelheid van 65 Watt kon opladen.

OnePlus Warp Charge 50 Super Light Power Adapter



/Weibo pic.twitter.com/vUfBLs7HXs — TechDroider (@techdroider) March 15, 2021

Meer over de OnePlus 9-serie

De OnePlus 9-serie focust zich voornamelijk op de camera’s. In de aankomende drie jaar wordt 150 miljoen dollar geïnvesteerd in een samenwerking met camerabedrijf Hasselblad. Enkele functies en nieuwigheden zijn een panoramamodus met een hoek van 140 graden, snelle focus voor selfies en veel betere kleurcalibratie. Bij de OnePlus 9 is er ook een verbeterde groothoeklens aan boord. Daardoor ontstaat er geen vertekening meer in de hoeken van gemaakte foto’s.

De OnePlus 9-serie wordt op dinsdag 23 maart om 15.00 uur in een livestream aangekondigd. Je kan deze volgen via de website van OnePlus, maar natuurlijk ook op Android Planet.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws omtrent de OnePlus 9-serie? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer nieuws over OnePlus: