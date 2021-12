Android 12-update voor OnePlus 9 (Pro) is nu beschikbaar

De Android 12-update is nu beschikbaar voor de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Daarmee krijgen de vlaggenschepen van de Chinese smartphonemaker er een heleboel nieuwe functies bij.

Bezitters van de OnePlus 9 en 9 Pro hebben er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk is de Android 12-update uitgebracht. Dit maakt het bedrijf bekend via een bericht op het officiële OnePlus-forum. De software-update wordt geleidelijk uitgebracht, wat betekent dat het nog eventjes kan duren voordat jij ‘m op je smartphone ziet verschijnen. Gebruikers in Europa krijgen de update sowieso iets later, zo meldt OnePlus.

Android 12 is de grote upgrade die eerder dit jaar werd uitgebracht. De update introduceert een nieuw design, waarbij OnePlus de nodige ontwerpelementen van Oppo’s ColorOS-software heeft overgenomen. OnePlus en Oppo hebben hetzelfde moederbedrijf (BBK Electronics) en kondigde eerder dit jaar al aan meer te gaan samenwerken. De softwareschillen van beide bedrijven gaan hierdoor meer op elkaar lijken.

Verder voert OnePlus een heleboel verbeteringen voor de Shelf door, een kenmerkende functie van OnePlus-telefoons. Ook is de galerij-app uitgebreider gemaakt. OnePlus is overigens relatief snel met het uitbrengen van de Android 12-update: de versie is op dit moment alleen te vinden op Google Pixel-telefoons en de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra.

Meer over de OnePlus 9 en 9 Pro

De komende maanden moeten meer OnePlus-smartphones bijgewerkt worden naar Android 12. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus 8 Pro van vorig jaar, maar ook de goedkopere Nord 2 die een halfjaar geleden verscheen. Het bedrijf weet nieuwe Android-versie vaak vlot uit te rollen, al is niet bekend wanneer andere toestellen precies een update krijgen.

Dat de OnePlus 9 en 9 Pro eerst worden geüpdatet, ligt voor de hand. Dit zijn immers de nieuwste en duurste toestellen van het Chinese bedrijf. Een tijdje geleden kondigde de fabrikant aan dat ook de OnePlus 7(T) en 7(T) Pro een update kunnen verwachten. Daarnaast mogen gebruikers van de OnePlus Nord (eerste generatie) en Nord CE rekenen op een upgrade.

Wil je meer weten over de OnePlus 9 en 9 Pro? Check dan onze reviews via de linkjes hieronder. Lees ook meer over de Android 12-updateplannen van het bedrijf. Heb je een smartphone van een ander merk? Neem dan een kijkje in het grote Android 12 update-overzicht om te zien of jij ook een update krijgt.